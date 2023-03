„So Hard So Hot“: Alison Goldfrapp kündigt Solodebüt THE LOVE INTENTION an

Am heutigen Donnerstag (16. März) hat Alison Goldfrapp, Sängerin des nach ihr benannten Elektro-Duos Goldfrapp, ihre dritte Single im laufenden Jahr veröffentlicht. „So Hard So Hot“ folgt auf „Fever“ mit Paul Woolford und „Digging Deeper“ mit Claptone. Mit der Single kündigte sie auch an, dass ihr erstes Soloalbum THE LOVE INTENTION am 12. Mai erscheinen wird.

Auf der Platte werden die beiden Songs mit Woolford und Claptone als Soloversionen enthalten sein. Sie sind jedoch als Teile einer Deluxe-Version angedacht. 2017 erschien das bisher letzte Goldfrapp-Album SILVER EYE. Seit 2022 ist Alison Goldfrapp einige Male ohne ihren Kreativpartner Will Gregory als Gastmusikerin zu hören gewesen, darunter auf zwei eigenständigen Titeln des norwegischen Electronica-Duos Röyksopp. Auch auf deren 2022 erschienener PROFOUND-MYSTERIES-Trilogie ist sie zu hören.

