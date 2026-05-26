Open-Air-Festivals Juni 2026: Die größten Shows in Deutschland

Rock am Ring, Metallica, WORLD CLUB DOME, Helene Fischer: Die wichtigsten Festivals und Stadionkonzerte in Deutschland von Ende Mai bis Mitte Juni 2026 auf einen Blick.

Es gibt diesen Moment Ende Mai, in dem das Land kollektiv beschließt, dass der Winter ein Gerücht gewesen sei. Die Vernunft schnürt ihr Zelt, die Powerbank wird zum Schutzheiligen, und irgendwo zwischen Acker und Stadion stellt sich die Frage, warum wir das jedes Jahr wieder freiwillig tun. Es ist Open-Air-Saison.

Wer den Saisonstart nicht verschlafen will, findet hier den Überblick über die wichtigsten Open-Air-Highlights in Deutschland bis Mitte Juni 2026 – die größten Festivals und die großen Stadion-Shows, sortiert nach Genre. Alle Angaben zu Tickets und Line-ups sollten kurz vor Anreise noch einmal beim Veranstalter geprüft werden, da sich Verfügbarkeiten täglich ändern.

Die großen Rock- und Metal-Highlights

Rock am Ring und Rock im Park

Wann: 05. bis 07.06.2026

Wo: Nürburgring / Nürnberg

Das wohl meistbesuchte Rockwochenende des Landes eröffnet den Juni. Mit Iron Maiden, Limp Bizkit und Linkin Park an der Spitze eines über 70 Bands starken Line-ups – dazu Electric Callboy, Papa Roach, Sabaton, The Offspring und Volbeat – treffen die Zwillingsfestivals auch 2026 den Nerv ihres Publikums. Rock am Ring war bereits im Oktober 2025 mit 90.000 Wochenendtickets restlos ausverkauft, so früh wie nie zuvor; auch Rock im Park ist vergriffen. Tagestickets gibt es 2026 keine.

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Metallica

Wann: 30.05.2026

Wo: Olympiastadion, Berlin

Die „M72 World Tour In The Round“ bringt die spektakuläre 360°-Bühne mitten ins Olympiastadion, im Schlepptau die Special Guests Gojira und Knocked Loose. Anders als beim „No Repeat Weekend“ in Frankfurt (22. und 24. Mai) ist Berlin eine fokussierte Einzelshow – und längst restlos ausverkauft.

Foo Fighters

Wann: 06.06.2026

Wo: Olympiastadion, München

Dave Grohl und Band machen auf ihrer Sommer-Tour in der bayerischen Landeshauptstadt Halt, unterstützt von Inhaler und Otoboke Beaver.

Iron Maiden

Wann: 12.06.2026

Wo: Leipzig

Die „Run For Your Lives“-Tour macht in Leipzig Station – nur wenige Tage, nachdem die Metal-Institution als Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park gespielt hat. Ein Pflichttermin für alle, die die Briten lieber in ihrer eigenen Stadionshow als im Festivalgedränge erleben.

Hurricane und Southside Festival Wann: 19. bis 21.06.2026

Wo: Eichenring, Scheeßel (Hurricane) / Neuhausen ob Eck (Southside) Der eigentliche Startschuss der Hochsaison – und für viele das Wochenende, auf das die ganze Frühsommer-Ungeduld zuläuft. Die Zwillingsfestivals von FKP Scorpio teilen sich ihr Line-up und spielen es im Norden wie im Süden zeitgleich, jeweils vor rund 75.000 bis 80.000 Fans. Zum 30. Geburtstag des Hurricane fährt der Veranstalter entsprechend auf: An der Spitze stehen Twenty One Pilots, Florence + The Machine und Kraftklub, dazu Billy Talent, Halsey, Yungblud, The Offspring, Papa Roach und Provinz – über 70 Bands insgesamt. Der Vorverkauf läuft; Festivalpässe inklusive Camping liegen je nach Festival bei rund 200 bis 260 Euro. An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Electronic, Techno und Club-Kultur unter freiem Himmel

WORLD CLUB DOME

Wann: 05. bis 07.06.2026

Wo: Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main

Wenn aus einem Fußballstadion der größte Club der Welt wird: Der WORLD CLUB DOME verwandelt den Frankfurter Deutsche Bank Park samt Außengelände in eine dreitägige EDM-, Techno- und House-Hochburg mit rund 180.000 Besuchern. Auf der Mainstage stehen Robin Schulz, DJ Snake, Steve Aoki, Eric Prydz und Bebe Rexha; bemerkenswert ist die starke Deutschrap-Schiene mit Haftbefehl, SSIO und Vega. Eines der lautesten und größten Electronic-Events Europas – und einer der spektakulärsten Saisonauftakte überhaupt.

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Pop und Schlager im Stadionformat

Helene Fischer

Wann: 10.06.2026 (Dresden) und 13.06.2026 (Berlin)

Wo: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden / Olympiastadion, Berlin

Zum 20-jährigen Jubiläum startet Helene Fischer ihre 360°-Stadion-Tour – ein Open-Air-Spektakel mit zentraler Bühne und Laufstegen über das gesamte Spielfeld.

Indie, Pop und kuratierte Geheimtipps

Immergut Festival

Wann: 28. bis 30.05.2026

Wo: Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern)

Klein, kuratiert mit Haltung: Das Immergut zählt seit Jahren zu den am sorgfältigsten programmierten Indie-Festivals des Landes und beherbergt rund 5.000 Gäste an der Mecklenburgischen Seenplatte.

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Campus und Deutschrap: Kimiko Isle Of Campus

Wann: 12. bis 14.06.2026

Wo: RWTH Campus Melaten, Aachen

Das Aachener Campus-Festival hat sich zu einer der relevantesten Adressen für junge urbane Musik im Westen entwickelt und erwartet 2026 über 15.000 Besucher auf fünf Bühnen. Als Headliner kehren die Sportfreunde Stiller mit neuem Album zum 30-jährigen Jubiläum zurück. Mindestens ebenso interessant ist der Rap-Block: Mit OG Keemo – einer der eigenwilligsten Stimmen des deutschen Raps –, Audio88 & Yassin, OK KID, Chapo102 und PA69 versammelt das Festival einige der prägendsten Stimmen des aktuellen Deutschraps. Ein Pflichttermin für alle, die Hip-Hop, Indie und Elektro jenseits der Charts-Routine an einem Ort erleben wollen.

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Wir wünschen euch einen druckvollen Saisonstart – und egal, ob Stadionrave oder Wiesenkonzert: Ladet die Powerbank und lasst euch von der ersten Bassdrum des Sommers mitnehmen.