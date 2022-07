Nu-Metal-Nuller: Als Linkin Park und System Of A Down auf dem Musikexpress-Cover landeten

Da sag noch einer, in den Nullern hätten wir uns nur für Indierock interessiert! Die heutige ME-Flashbackreise führt straight back into Januar 2003: System Of A Down haben mit STEAL THIS ALBUM gerade ihre dritte Platte auf den Markt gebracht. In einem langen Feature forscht der Musikexpress danach, was diese Band so einzigartig macht.⁠

Empfehlung der Redaktion 800. ME-Ausgabe Die Nirvana-Affäre: So sah der Musikexpress im März 1992 aus

⁠

Was sonst noch in diesem Heft stand? Audioslave sind auf dem Vormarsch und werden als die „neue Alternative-Supergroup“ gepriesen.⁠ Missy Elliott veröffentlicht den Album-Klassiker UNDER CONSTRUCTION, der in der Rezension auch als solcher erkannt und gebührend gefeiert wird.⁠ Dazu werden die 50 besten Alben Ihr, wer den ersten Platz belegt hat?⁠ Guckt mal hier:

⁠

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Musikexpress (@musikexpress_magazin)

Nur vier Monate später steigen wir noch weiter in die Nu-Metal-Untiefen ein: Im April 2003 blicken uns vom Cover Chester Bennington und Mike Shinoda von Linkin Park entgegen, die auf vier Seiten ausführlich über ihr damals neues Album METEORA und das Elementare an ihren Texten sprechen wollen.⁠

Empfehlung der Redaktion 800. ME-Ausgabe Die Nirvana-Affäre: So sah der Musikexpress im März 1992 aus

⁠

Plus: The White Stripes erklären auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, warum Rock ihrer Meinung nach möglichst kindisch klingen sollte. Und ansonsten reden The Used – Screamo interessierte uns offenbar auch einmal – über ihren Erfolg und wir blicken auf das Schaffen der Red Hot Chili Peppers. What a time!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Musikexpress (@musikexpress_magazin)

Wieso die Nostalgie? Am 14. Juli sind wir mit der 800. Ausgabe an den Start gegangen. Freut Euch mit uns! Hier zu ihren Inhalten und der Direktbestellmöglichkeit.

800 AUSGABEN MUSIKEXPRESS – DAS GROSSE JUBILÄUM

Da sage noch einer, Print sei dead! Der vermeintlichen Allmacht von Algorithmen zum Trotz verteidigt MUSIKEXPRESS nun schon seit mehr als 50 Jahren seinen Stammplatz am Kiosk, wo er seit dem 14. Juli in seinem 800. Gewand zu finden ist.

1969 startete MUSIKEXPRESS als eigenständige, deutsche Version des niederländischen Vorbilds. Als Deutschlands ältestes Musikmagazin ist er längst eine Ikone geworden: MUSIKEXPRESS erklärt die popkulturelle Gegenwart, schlägt Brücken in die Vergangenheit und blickt in die Zukunft.

Empfehlung der Redaktion 800. MUSIKEXPRESS-Ausgabe So sah der Musikexpress 1978 mit Kate Bush auf dem Cover aus So sah der Musikexpress 1978 mit Kate Bush auf dem Cover aus

Zum Jubiläum unserer 800. Ausgabe soll es darum gehen, was uns ursächlich an die Musik führt. Daher widmen wir unsere Jubiläumsausgabe 80 Alben, die unsere Leben verändert haben.

40 Stammautor*innen des Magazins und 40 Musiker*innen wie Tocotronic, Thees Uhlmann, Ilgen-Nur, Wanda, Noga Erez, Isolation Berlin, Calexico, Drangsal u.v.m. schreiben über Platten, nach denen nichts mehr wie davor war: von den Beatles über Bowie bis Florence und Kendrick Lamar. Gelebte Popkultur – es gibt vieles (wieder-)zuentdecken!