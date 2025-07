Unverschämt: Last-Minute-Tickets für Oasis kosten 2500 Pfund

Wegen Oasis-Tour: Aldi in Manchester benennt sich um

Die Gallagher-Brüder Liam und Noel stehen heute Abend erstmals seit 2009 gemeinsam auf der Bühne – und der Hype ist riesig. Schon in der Nacht warteten die ersten Fans vorm Stadion, während auf Ticket-Plattformen wie Viagogo die Preise explodieren: 2.500 Pfund (umgerechnet knapp 2900 Euro) für einen Platz, der offiziell mit bis zu 489 Pfund (566 Euro) schon extrem viel kostete. Auf der Website heißt es, 34.000 Menschen hätten sich die Oasis-Tickets für den heutigen Abend (04. Juli) angesehen.

Oasis-Tickets: Vorsicht vor Betrügern

Auf X sind zahlreiche Fake-Accounts im Umlauf. Angebliche Verkäufer versuchen, Fans der Band mit gefälschten oder nicht existierenden Oasis-Tickets über den Tisch zu ziehen. Laut Lloyds Banking Group sind bereits über zwei Millionen Pfund durch gefälschte Ticketverkäufe verloren gegangen – allein Oasis-Karten machen mehr als die Hälfte aller Konzertticket-Betrugsfälle in diesem Jahr aus. Der Durchschnittsschaden liegt bei 436 Pfund, in einem Fall wurden sogar 1.700 Pfund abgezockt.

Nostalgie pur

Der Auftritt selbst verspricht ein Nostalgie-Feuerwerk zu werden: Los geht’s einer kursierenden Setlist zufolge möglicherweise mit „Acquiesce“, danach „Morning Glory“, „Supersonic“, „Slide Away“, „Live Forever“ – und als Finale die großen Hymnen: „Don’t Look Back in Anger“, „Wonderwall“ und „Champagne Supernova“. Schon zur Einstimmung leuchtete ein Drohnenshow-Spektakel über Cardiff: Der Schriftzug OASIS flimmerte in bunten Farben über den Nachthimmel.

Dynamische Preise bei Oasis

Bereits im Vorfeld hagelte es Kritik am dynamischen Preissystem von Ticketmaster. Eigentlich sollten reguläre Tickets ab 74,25 Pfund starten, doch Screenshots zeigten Preise, die um ein Vielfaches höher waren. Die Band ließ wissen: „Wir überlassen Ticketentscheidungen allein dem Management und hatten keine Kenntnis vom Dynamic Pricing.“