Oasis: Diese TikTok-Clips machen die Stimmung vor dem Tourstart greifbar

Oasis kündigen (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? Jubiläumsausgabe an

Das Warten hat ein Ende. Am Freitag, den 4. Juli, fällt in Cardiff der Startschuss zur „Oasis Live ’25“-Tour. Zum ersten Mal seit 2009 stehen Liam und Noel Gallagher wieder als Oasis gemeinsam auf der Bühne. Bevor es soweit ist, heizen Ausschnitte von den Proben die Fan-Vorfreude an.

So wird es in Cardiff aussehen

Bereits zig Stunden vor dem ersten Akkord verbreiten sich auf TikTok zahlreiche Clips (hier ansehen), die die Stimmung in Cardiff rund ums Principality Stadium einfangen. Fans teilen ihre Eindrücke von den Vorbereitungen für die „Oasis Live ’25“-Tour. So sind im Hintergrund der Clips erste Klänge der Soundprobe zu hören – ein vielversprechender Vorgeschmack auf das, was Oasis den Zuschauer:innen bieten werden.

Ein weiteres Video (hier ansehen) zeigt die Atmosphäre rund um das Stadion. Die belebten Merchandise-Stände sowie das imposante Dach des Principality Stadiums.

Großer Andrang in Cardiff

Wer aktuell versucht, eine Unterkunft in Cardiff zu finden, erlebt den Ansturm hautnah: Überteuerte Betten in Jugendherbergen, kaum Verfügbarkeit – die Stadt bereitet sich auf einen riesigen Besucher:innenandrang vor. Zehntausende strömen in die walisische Hauptstadt, um die Reunion der bekannten britischen Rockgeschwister live mitzuerleben.

Das Aus der Band vor knapp 16 Jahren nach Streitigkeiten zwischen Liam und Noel Gallagher schien endgültig. Doch die Hoffnung auf ein Comeback lebte weiter. Im August 2024 verkündeten die beiden in den sozialen Medien: „Das große Warten hat ein Ende.“ Ein neuer Hype brach aus, denn für viele stehen Oasis sinnbildlich für ihre Jugend. Hits wie „Wonderwall“ oder auch „Don’t Look Back in Anger“ sind da unvergessen.

Die Tour startet in Cardiff – mit einer weiteren Show dort am 5. Juli –, doch die Reise führt Oasis in den kommenden Monaten quer durch Großbritannien, Irland, die USA, Kanada, Australien und Argentinien.