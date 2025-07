Oasis in Cardiff: Fans stürmen Merch-Stände trotz stolzer Preise

Oasis: Offenbar Drohnen-Show in Cardiff geplant

Noch bevor am 4. Juli die erste Reunion‑Show von Oasis im Principality Stadium in Cardiff über die Bühne geht, ist der Hype spürbar. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie Fans die offiziellen Pop‑Up‑Shops und den Tour-Merch-Stand besuchen – und das trotz saftiger Preise.

Der für Oasis typische Bucket Hat schlägt mit 35 Pfund (umgerechnet 41 Euro) zu Buche und wird gerade massenhaft gekauft. Für Cardiff gibt es außerdem ein exklusives Tourposter, das 40 Pfund (46 Euro) kostet. T-Shirts, Hoodies sowie spezielle Adidas-Trainingsjacken sind entsprechend teurer.

Aber wer so lange gewartet hat, um Oasis einmal wieder live zu sehen, wird wohl kaum davor zurückschrecken, 80 Euro oder mehr für ein begehrtes Tour-Item zu kaufen.

Oasis-Merch: Erste Pop‑up‑Stores haben geöffnet

Bereits seit Ende Juni sind die ersten „Oasis Live ’25” Fans Stores täglich geöffnet. Dort gibt es unter anderem T‑Shirts, Hoodies, Jacken, limitierte Vinyl-Editionen und die exklusive Adidas Originals x Oasis Kollektion, die weltweit nur hier erhältlich ist. Warum das Ganze? Zum einen ist Merch natürlich eine exzellente Einnahmequelle, zum anderen erhofft man sich dadurch vermutlich, den enormen Ansturm auf die Merch-Stände beim Konzert zu entzerren. Auch Fans, die kein Ticket für die Shows bekommen haben, können so ein Stück Bandgeschichte kaufen.

The Avenue, Spinningfields, Manchester: Jetzt geöffnet

St David’s Cardiff: Jetzt geöffnet

Carnaby Street, London: Öffnet am 8. Juli um 10 Uhr

Bullring, Birmingham: Öffnet am 8. Juli um 10 Uhr

George Street, Edinburgh: Öffnet am 4. August um 10 Uhr

St Stephen’s Green, Dublin: Öffnet am 4. August um 10 Uhr

Auch praktisch: Zuschauer müssen Einkäufe wie Poster oder Vinyls nicht in der Venue herumtragen, sondern können sie vor dem Event bereits nach Hause bringen.

Gut möglich ist aber auch, dass sich so mancher Käufer später mit dem Weiterverkauf der exklusiven Stücke bereichern will. Schon jetzt sind vereinzelte Teile auf Ebay und Co. zu finden, wo sie das Doppelte oder gar Dreifache kosten. Für Oasis-Fans aus dem Ausland, die nicht zu den Konzerten reisen, bleibt das wohl die einzige Möglichkeit, sich solch ein Stück zu sichern.