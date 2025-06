Oasis sind zurück: Mit neuer Adidas-Kollektion im Werbespot

Oasis immer noch nicht in der Rock & Roll Hall of Fame – Fans sauer

In einem neuen Werbespot für Adidas Originals zeigen sich Noel und Liam Gallagher gemeinsam vor der Kamera. Der Clip ist Teil der Vorbereitung auf die angekündigte „Live 25“-Reunion-Tour der Band. Die neu aufgelegte Kollektion umfasst unter anderem Firebird-Trainingsanzüge, Raglan-Trikots, Fischerhüte und Coachjacken, einige davon sind direkt im Video zu sehen, getragen von Liam Gallagher selbst.

Der dreiminütige Spot ist untermalt mit dem Oasis-Klassiker „Live Forever“ (1994) und zeigt eine Mischung aus Archivaufnahmen sowie aktuelle Aufnahmen der Gallagher-Brüder in Adidas-Outfits. In der Videobeschreibung heißt es: „Dieser Film zeigt eine Reise – von den Straßen der Stadt in die Stadien, von den Hymnen der 90er bis ins Heute. Eine Hommage an zwei Brüder, zwei Ikonen, eine Band, und eine Marke, die sie auf jedem Schritt begleitet hat.“

Schau dir hier den Clip an:

Bereits im Vorfeld hatten Oasis und Adidas mit einem kurzen Clip auf Instagram für Spannung gesorgt. Unter dem Motto „Original Forever. Alles wird offenbart.“ forderten sie die Fans auf, um 21 Uhr Channel 4 einzuschalten, pünktlich zur Premiere des Spots.

Die Kampagne steht unter dem Namen „Original Forever“. In der offiziellen Beschreibung heißt es: „Mit der Rückkehr der Band für ‚Live 25‘ bringt die Zusammenarbeit eine neue Ära an Styles hervor, mit modernen Neuinterpretationen von damals stilprägenden Silhouetten. Von Firebird-Trainingsanzügen bis hin zu klassischen Trikots und Jacken, die ‚Live 25‘-Kollektion ehrt die Vergangenheit und lebt zugleich in der Gegenwart.“

Dreharbeiten sorgen für Aufsehen

Gedreht wurde der Werbespot in einem Pub in London, so „NME“. Dabei soll es laut „The Sun“ zu Beschwerden aus der Nachbarschaft gekommen sein. Ein Anwohner kommentierte: „Der Lärm war enorm.“ Dadurch wurde zunächst spekuliert, die Band spiele ein geheimes Konzert. Liam Gallagher stellte allerdings später auf X (ehemals Twitter) klar, dass keine Live-Musik gespielt wurde. Noel Gallagher bestätigte beim Radiosender „TalkSport“, dass er sich kürzlich mit seinem Bruder getroffen habe: „Er ist großartig. Ich war gestern mit ihm zusammen. Es geht ihm gut, er war in Topform. Er kann es kaum erwarten – wir alle können es kaum erwarten.“

Die neue Adidas-Oasis-Kollektion wird über verschiedene Kanäle erhältlich sein: in Adidas-Stores, auf adidas.co.uk, über oasisnet.com sowie direkt bei den Konzerten der Sommer-Tour. Es gibt auch temporäre Pop-up-Stores in Großbritannien mit ticketbasiertem Eintritt.