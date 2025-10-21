Oasis: Ersatz für Paul „Bonehead“ Arthurs steht wohl fest

Darum war der Erfolg für Oasis in Amerika (bisher) versperrt

Nachdem Bonehead seine Prostatakrebs-Diagnose bekannt gegeben hatte, musste für die nächsten Oasis-Tourtermine ein neuer Gitarrist gefunden werden – gibt es jetzt Gewissheit?

Die Nachricht erreichte die Musikwelt am 3. Oktober: Paul „Bonehead“ Arthurs hat Prostatakrebs und muss sich in Behandlung begeben. Das bedeutet zugleich, dass der Oasis-Gitarrist für den Rest der Tournee ausfällt. Wer wird nun an seiner Stelle auf der Bühne in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney stehen? Dazu gibt es wohl Neuigkeiten.

Kein unbekannter Ersatz

Laut der britischen Zeitung „Mirror“ wird angeblich Mike Moore anstelle von Bonehead die Rolle des Gitarristen für die kommenden Oasis-Auftritte übernehmen. Und der ist kein Unbekannter: Mike Moore ist seit 2017 Teil der Solo-Band von Liam Gallagher und ein guter Freund des Oasis-Sängers. Das Spielen der Oasis-Songs dürfte für ihn daher kein Problem darstellen – er ist bereits mit dem Repertoire vertraut. Eine offizielle Bestätigung seitens Noel Gallagher und Liam Gallagher steht derzeit noch aus.

Wie geht es für Bonehead weiter?

Für Paul „Bonehead“ Arthurs steht nun eine Pause an, in der er sich von der nächsten Behandlungsphase erholen soll. Konkrete Informationen zu seinem aktuellen Gesundheitszustand gibt es jedoch nicht. Bonehead teilte seinen Fans allerdings mit, dass er für die Südamerika-Konzerte von Oasis in Argentinien, Chile und Brasilien zurückkehren möchte. In seinem Posting zur Krebsdiagnose schrieb er, er sei traurig über sein Fehlen in Asien und Australien, glaube aber, wieder „rechtzeitig für Südamerika fit“ zu sein.

Demnach will er ab dem 15. November wieder zu Oasis stoßen, wenn die Band ihre Südamerika-Tour in Buenos Aires beginnt. Diese soll am 23. November in São Paulo enden. Auch wenn Liam Gallagher zuletzt Hoffnung auf weitere Oasis-Shows für 2026 machte, gibt es gerade in Bezug auf Deutschlandshows noch keine stichhaltigen Infos.

Bonehead musste sich schon 2022 Behandlung unterziehen

Bereits 2022 musste Bonehead aufgrund einer Krebsdiagnose eine längere Pause einlegen und konnte damals Tourtermine mit Liam Gallagher nicht wahrnehmen. Nach erfolgreicher Therapie galt er dann zunächst als krebsfrei.