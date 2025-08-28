Anaïs Gallagher: Auch nach 12 Oasis-Shows keine Spur von Langeweile

Die Tochter von Noel Gallagher erklärt, wie es ihr während der Reunion-Shows ergeht.

Anaïs Gallagher, die Tochter von Noel Gallagher, hat in einem Interview betont, dass sie auch nach zwölf Konzerten in Folge nicht genug von Oasis bekommen kann. Seit Beginn der Reunion-Tour gehört sie zu den regelmäßigsten Besucherinnen der Shows.

So oft war Anaïs Gallagher bei Oasis-Shows

Die Band eröffnete die Tour mit zwei Abenden im Principality Stadium in Cardiff, bevor sie unter anderem in Manchester, London, Edinburgh und Dublin auftrat. Anaïs Gallagher war bei den ersten zwölf Konzerten dabei, wie sie in ihrer eigenen Radiosendung „Manchester’s Mad For Oasis“ auf „BBC Radio“ erklärt. „Ich habe die ersten zwölf Shows mitgenommen, bevor ich eine Pause machen musste. Ich habe auf beiden Seiten die Kerze abgebrannt“, sagt sie.

Trotz des intensiven Touralltags empfindet sie die Konzerte nicht als eintönig. „Ich bin fix und fertig, ich weiß nicht, wie mein Vater und mein Onkel das schaffen, wenn sie tatsächlich jeden Abend auf der Bühne arbeiten. Es war großartig. Eine meiner Freundinnen fragte mich: ‘Wird dir das nicht langweilig?’ und ich meinte: Nein, mir könnte das niemals langweilig werden, die Shows sind einfach so gut, dass ich jedes Mal eine tolle Zeit habe.“

Burn-Out als Gallagher-Tochter?

Neben der Begeisterung für die Musik beschreibt die Tochter von Noel Gallagher auch die Herausforderungen, die das ständige Unterwegssein mit sich bringt. Sie bezeichnet sich selbst als „extrovertierte Introvertierte“ und erklärt: „Das Einzige, was auf Tour etwas anstrengend ist, ist die Anzahl an Leuten, mit denen ich reden muss. Ich bin eine gute Tochter, ich bin eine gute Gastgeberin, also will ich sicherstellen, dass jeder auf seinem Platz sitzt, jeder ein Getränk hat und alle wissen, wo sie hinmüssen. Aber das kann auf Dauer etwas ermüdend sein.“

Anaïs Gallagher ist ein persönlicher Oasis-Guide

Für ihre Freunde übernimmt Anaïs Gallagher zudem eine Art Einweisung, wenn es um die Fangewohnheiten während der Oasis-Shows geht. Besonders beim sogenannten „Poznan“, dem typischen Fan-Move von Manchester City, den Liam Gallagher regelmäßig anstimmt, weist sie ihre Begleiterinnen und Begleiter im Vorfeld ein.

