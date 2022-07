Zum 25. Jubiläum: Oasis kündigen Reissue von BE HERE NOW an

Zur Feier des 25. Jubiläums erscheint das dritte Album von Oasis BE HERE NOW in einer Neuauflage auf Vinyl. Parallel zur Ankündigung gibt es außerdem ein Lyric-Video zu dem Track „D’You Know What I Mean? (NG’s 2016 Rethink)“. BE HERE NOW wurde am 21. August 1997 erstveröffentlicht und von Owen Morris und Noel Gallagher produziert.

Das kommende Reissue enthält Songs, die alle neu gemastert worden sind – unter anderem den neunminütigen Track „All Around The World“ und den Dauerbrenner „Stand By Me“. BE HERE NOW gilt als das bislang meistverkaufte Album in den ersten sieben Tagen nach Veröffentlichung in der Geschichte der offiziellen britischen Charts. Laut des Labels Big Brother Recordings genieße die neu gemasterte Platte nun den „legendären Status als der Sound einer Generationen prägenden Band auf ihrem absoluten Höhepunkt“. Vor allem in der Retrospektive wird das dritte Album der Britpopper etwas kritischer betrachtet; viele Rezensenten und Fans betrachten als als das erste nicht sehr gute Album der Gallagher-Brüder. Die Messlatte lag nach „Definitely Maybe“ und „(What’s the Story) Morning Glory?“ auch sehr hoch.

BE HERE NOW soll am 19. August erscheinen und wird als limitierte silberfarbene Doppel-LP, Doppel-Picture-Disc und Kassette erhältlich sein. BE HERE NOW ist ab sofort im Online-Shop der Band erhältlich. Den Link dazu findet ihr hier.

Seht hier das neue Musikvideo zu „D’You Know What I Mean? (NG’s 2016 Rethink)“: