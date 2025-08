Tödlicher Unfall bei Oasis-Konzert in London: Band teilt Statement

Britpop’s coming home: So war es bei Oasis in Manchester

Die Gallagher-Brüder drücken ihr Mitgefühl aus.

Bei einem Konzert von Oasis am Samstag (2. August) in London ist ein Mann tödlich verunglückt. Er stürzte während des Auftritts der Band aus den oberen Rängen des Wembley-Stadions.

Vermutlich viele Beobachter:innen

Kurz nachdem Oasis ihre Show beendet hatten, gegen 22:20 Uhr, wurde der etwa 40-jährige Mann am Unfallort für tot erklärt. Das teilte die Metropolitan Police nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur „PA“ mit.

Die Polizei geht außerdem davon aus, dass mehrere Personen den Vorfall beobachtet haben, wie aus Berichten des britischen Senders „BBC“ hervorgeht. Das Stadion sei zum Zeitpunkt des Unfalls gut besucht gewesen. Viele Fans der Band hätten den Sturz demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit mitbekommen.

Oasis sind „schockiert und traurig“

In einer Stellungnahme der Band zum tragischen Tod des Fans in London heißt es: „Wir sind schockiert und traurig über den tragischen Tod eines Fans bei der Show gestern Abend“. Oasis fügte hinzu, dass sie „der Familie und den Freunden der betroffenen Person ihr aufrichtiges Beileid aussprechen“.

Ein Sprecher des Wembley-Stadions teilte in einem Statement mit, dass ihre Gedanken bei der Familie des Betroffenen seien, die bereits informiert worden sei und von speziell geschulten Polizeibeamten unterstützt werde.

Darauffolgende Show fand planmäßig statt

Das Konzert am Sonntagabend (3. August), also am Tag nach dem Unfall, fand trotz allem wie geplant statt. Wie „The Guardian“ berichtet, sollen Oasis während der Show in London den Song „Live Forever“ „allen Menschen, die heute Abend nicht hier sein können“, gewidmet haben. Liam Gallagher sagte: „Dieser Song ist für alle Menschen, die heute Abend nicht hier sein können, aber die hier sind, wenn ihr wisst, was ich meine, und sehen sie nicht toll aus? Live Forever.“