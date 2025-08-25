Oasis-Tour 2025: Fans fordern Setlist-Variationen – Noel bleibt stur

Oasis bleiben wohl ihrer Setlist treu, obwohl Fans mehr Abwechslung auf der Live ’25-Tour fordern.

Seit ihrem Live-Comeback im Juni 2025 spielen Oasis herrlich regelmäßig in ausverkauften Stadien – und zwar Abend für Abend mit derselben Setlist. 23 Songs, allesamt Klassiker aus der Britpop-Ära der Brüder Gallagher, bilden bislang das Rückgrat der „Live ’25“-Tour. Doch unter Fans wächst der Wunsch nach Abwechslung.

Oasis-Tour 2025: Immer gleiche Setlist sorgt für Diskussionen

Cardiff, Manchester, Toronto, you name it: Die Shows der Band sind beliebt, aber in Sachen Songs immer identisch. Tracks wie „Columbia“ oder auch „Stop Crying Your Heart Out“ fehlen bislang völlig. Vor dem ersten Kanada-Konzert kursierten Gerüchte über einen möglichen Wechsel, da „Lyla“ im offiziellen Promo-Clip auftauchte, am Ende blieb jedoch alles beim Alten.

Hinter den Kulissen in Toronto:

Noel Gallagher über die Setlist: „Ich mag es so“

Noel Gallaghers Kumpel und Podcast-Host Matt Morgan berichtete nun in seinem Podcast, er habe den Musiker direkt darauf angesprochen: „Ich sagte zu Noel: ‚Willst du die Setlist nicht mal durchmischen?‘ Er meinte: ‚Nein, ich mag es so. Ich weiß, wo ich bin. Wir ballern das raus.‘“ Laut Morgan sei Noel Gallagher mit den Konzerten mehr als zufrieden: „Er sieht glücklich aus auf der Bühne. Er genießt es wirklich.“

Auch Noel Gallagher selbst sprach kürzlich mit „Daily Mirror“ über die Rückkehr. Beim ersten Konzert in Cardiff habe er nach wenigen Minuten unterschätzt, wie überwältigend die Resonanz sein würde. „Meine Beine wurden nach dem zweiten Song zu Gummi“, so das Oasis-Mitglied. Gleichzeitig lobte er die Dynamik mit Bruder Liam Gallagher: „Ich hatte vergessen, wie lustig er ist.“

Tour-Daten: Oasis 2025 live in Nordamerika, Europa und Asien

Die Band setzt ihre Nordamerika-Termine mit einer zweiten Show in Toronto (25. August) fort, danach folgen Gigs in Chicago, East Rutherford, Pasadena und Mexiko-Stadt. Im Herbst stehen weitere Wembley-Konzerte sowie Stationen in Südamerika, Australien, Südkorea und Japan an.

Begleitend veröffentlicht Oasis zu jedem Stopp eine Live-Version eines Songs. Nach „Slide Away“ (Cardiff), „Cigarettes & Alcohol“ (Manchester), „Little By Little“ (London) und „Bring It On Down“ (Edinburgh) dürfen Fans sich also auf weitere Mitschnitte freuen.