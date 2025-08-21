„Wonderwall” live in Dublin: Oasis veröffentlichen Konzert-Mitschnitt

Jetzt kann die 2025er Live-Aufnahme von „Wonderwall" in Dauerschleife laufen.

Oasis spielten das erste Mal nach 18 Jahren im irischen Dublin, zur großen Freude der rund 80.000 Fans, die an dem Wochenende die Doppelshows im Croke Park besuchten. Das Wochenende wurde schnell zum Höhepunkt der Reunion-Tour gekrönt. Ein geteilter Live-Mitschnitt soll nun Fans überall auf dem Globus glücklich machen.

Eine Hommage an Peggy Gallagher

Beim Konzert von Oasis im Dubliner Croke Park kam es zu einem einigen emotionalen Momenten ihrer Reunion-Tour: Vor rund 80.000 Fans im ausverkauften Stadion widmeten die Gallagher-Brüder den BE-HERE-NOW-Hit „Stand By Me“ (1997) ihrer Mutter Peggy, die im Publikum saß. Sowohl Peggy Gallagher als auch ihr Vater Thomas „Tommy“ Gallagher wurden in Irland geboren. Der Song „Roll With It“ von 1995 galt der kleinen Stadt, aus der seine Mutter stammt, wie Liam Gallagher auf der Bühne erzählte.

Beide Shows in Dublin waren ausverkauft, einige Fans reisten sogar aus den USA an, um die Band live zu erleben. Vor dem Stadion versammelten sich unzählige weitere Fans, die keine Tickets mehr erhielten, aber dennoch bei der Reunion in Irland dabei sein wollten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram

Oasis live: Virale Momente aus Croke Park

Die ganze Tour über veröffentlichten die Britpop-Brüder Live-Mitschnitte ihrer größten Songs: „Slide Away“ in Cardiff, „Cigarettes & Alcohol“ in Manchester und „Little By Little“ in London. Am Wochenende in Irland ergänzte die Band die begehrte Liste um ihren größten Hit: „Wonderwall“. Der Mitschnitt ging schnell viral und wurde unter Fans in den sozialen Netzwerken groß zelebriert.

Hier könnt ihr reinhören in „Wonderwall” live in Dublin:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram

Auch ein Clip der Gebärdensprachdolmetscherin der beiden Shows ging viral, als sie Liams typische Selbstsicherheit bei der Übersetzung von „Morning Glory“ perfekt imitierte und dafür von den Fans große Sympathie erhielt. Das Video wurde im Netz tausendfach gestreamt. Generell schien die Stimmung am bei den Shows am Wochenende gut zu sein, so scherzte Liam Gallagher etwa über seine Nüchternheit und erzählte den Fans: „Ich glaube, ich bin ein Croke-Park-Jungfrau! Wir haben hier noch nie gespielt, oder? Ich weiß nur, dass ich so nüchtern bin wie noch nie zuvor in Irland, seit ich etwa vier oder fünf Jahre alt war“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter

Die Reunion-Tour von Oasis geht in Nordamerika weiter

Die Oasis-Tour wird trotz der hohen Ticketpreise als triumphales Comeback gefeiert. Eine 5-Sterne-Bewertung des ersten Konzerts der Britpop-Band im Principality Stadium in Cardiff lautete: „Nach einer Blütezeit in den 1990er Jahren und einer oft belächelten Ära nach der Jahrtausendwende sind Oasis für das 21. Jahrhundert neu gestaltet“.

Nach ihren beiden Shows in Dublin werden sich Oasis für ihre Nordamerika-Tournee vorbereiten. Bis Mitte September spielen sie in Toronto, Chicago, East Rutherford, Pasadena und Mexiko-Stadt, bevor sie für zwei letzte Konzerte nach Wembley zurückkehren. Später im Jahr werden sie in Südkorea, Japan, Australien, Argentinien, Chile und Brasilien auftreten.