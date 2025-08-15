Mit diesem Trick schummeln sich Oasis-Fans in die ersten Reihen

Mit einem Trick haben sich Zuschauerinnen von den Rängen in den Stehbereich geschummelt.

Als der Vorverkauf für die Oasis ihre Reunion-Tour in Großbritannien und Irland begann, klickten sich weltweit Menschen durch die Online-Ticket-Verkaufsstellen und warteten stundenlang auf einen Platz in den Ticket-Warteschlangen. Alles, um bei der legendären Wiedervereinigung der zickigsten Brüder Englands dabei sein zu können. Rund 14 Millionen Menschen sollen sich um die 1,4 Millionen Tickets für insgesamt 17 Shows bemüht haben. Bei diesem Andrang muss man sich wohl glücklich schätzen, wenn man überhaupt ein Ticket ergattern konnte. Und dennoch: Fans werden nicht müde, sich über kreative Umwege bessere Plätze für die Shows der Britpop-Band zu erschleichen.

Wo ein Wille ist…

Vergangene Woche etwa spielten Oasis im ausverkauften Murrayfield Stadium in Edinburgh. Hier verteilte man im Vorfeld Bändchen an die Personen, die Tickets für den Standing-Bereich gekauft hatten. Grün für die ersten Reihen, Gelb für die Reihen hinter dem Wellenbrecher. Alle Zuschauer, die einen festen Platz auf dem Rang gekauft haben, hatten keinen Zutritt zu den Stehplätzen. Eine TikTok-Nutzerin teilte nun ein Video, in dem man sie und ihre Begleiterinnen auf den oberen Rängen des Stadiums sitzen sieht. Weit entfernt von der Hauptbühne, auf der Liam und Noel Gallagher spielen sollten. Im Clip teilt die junge Frau das Etikett einer Sprite-Flasche in der Mitte zu einem dünnen Streifen und verteilte sie an ihre Freundinnen.

Das grüne Plastik sieht um das Handgelenk geklebt nämlich genauso aus wie die Bändchen, die man als früh erschienener Stehplatzbesucher am Eingang erhielt. Das TikTok zeigt den Fan schelmisch in die Kamera grinsen, kurz darauf folgt auch schon der Clip, der den Erfolg der Schummel-Aktion bestätigte. Man sieht sie mitten im Stehbereich der Venue auf den Schultern einer anderen Person sitzen und feiern. Unter dem Video schrieb die Nutzerin: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“.

Oasis-Fans tricksen Mitarbeiter der Venue aus

Auf TikTok erfährt das Video viel Bewunderung. „Liam und Noel würden das feiern“, schreibt jemand in die Kommentare. Andere berichten von anderen Konzerten der britischen Band, bei denen sie sich auf dieselbe Weise eingeschlichen haben. Die meisten jedoch finden die Aktion schlicht und ergreifend urkomisch. So kommentieren einige Nutzer:innen: „Das ist so clever, ich bin fassungslos!“.

Ob es moralisch haltbar ist, sich auf diese Weise durchzumogeln — noch dazu mit einem zerknitterten Sprite-Etikett — wird unter dem TikTok des Fans nur spärlich diskutiert. Angesichts der horrenden Preise, die Ticket-Vertreiber für die Oasis-Shows verlangten, scheint man sich einig: Man muss das System dribbeln, wo es nur geht. Letztlich läge es ohnehin an den unaufmerksamen Securitys, nicht etwa am Einfallsreichtum der beiden Fans.