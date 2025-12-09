Oasis: Keine Tournee vor 2027 geplant, sagt Liam Gallagher

von 
Oasis

Oasis  |  Oasis: Keine Tournee vor 2027, sagt Liam Gallagher

Foto: Getty Images North America. Kevin Winter. All rights reserved.

Liam Gallagher dementiert Spekulationen über Auftritte im kommenden Jahr.

Gilt das jetzt als offizielle Bestätigung? Liam Gallagher hat den Fans via X mitgeteilt, dass Oasis frühestens 2027 wieder auf Tournee gehen werden. Der Sänger äußerte sich in den sozialen Medien zu Anfragen zahlreicher Leute bezüglich künftiger Konzerttermine und schloss Auftritte im Jahr 2026 kategorisch aus.

„Tut mir leid“

Auf die Bitte eines Fans, Termine für das kommende Jahr anzukündigen, antwortete Gallagher: „Wir machen 2026 nichts, tut mir leid.“

Eine weitere Anfrage zu einem möglichen Auftritt in Knebworth beantwortete er mit den Worten: „Nächstes Jahr passiert nichts, außer der WM.“

Als ein Oasis-Fanaccount die Wettquoten des Buchmachers William Hill veröffentlichte, wonach die Band mit einer Quote von 1/2 als Favorit für einen Knebworth-Auftritt im nächsten Jahr gehandelt werde, stellte Liam Gallagher zudem unmissverständlich klar: „Das wird nicht passieren.“

„Ich habe bis 2027 nichts zu tun“

Bezüglich des Zeitpunkts der nächsten Konzerte scherzte der Brite: „Ich habe bis 2027 nichts zu tun, ich meine, frohe Weihnachten.“

Die Band hatte ihre umfangreiche „Live ’25“-Reunion-Tour erst im November in Brasilien abgeschlossen.

