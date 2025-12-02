Oasis-Keyboarder verrät: So verstehen sich Liam & Noel Gallagher wirklich

Christian Madden berichtet von der Tour: Wie die Gallagher-Brüder miteinander auskommen, welche Show am besten war und ob 2026 neue Konzerte folgen.

Im August 2024 kam die frohe Kunde für Fans: Oasis kehren mit der „Live 25“-Tour zurück auf die Bühnen der Welt – knapp 16 Jahre nachdem sich die Brüder Liam und Noel Gallagher zerstritten hatten. Zig Musikfans waren begeistert, die Tickets für die Konzertreihe in wenigen Minuten ausverkauft. Die Britpop-Band spielte in diesem Jahr insgesamt 41 Shows rund um den Globus. Aber haben sich die Brüder wirklich versöhnt? Kamen sie miteinander aus? Und wird es eine Fortsetzung der Tour 2026 geben?

Nun teilte Christian Madden, der als Keyboarder live mit dabei war und die Dynamiken der Gallagher-Brüder hautnah miterlebte, seine Erfahrungen über die Tour und beantwortete häufig gestellte Fragen aus dem Lager der Fans auf seinem „Substack“-Account.

Wie kommen die Brüder wirklich miteinander aus?

Die Frage, die wohl am interessantesten für alle Fans ist: Wie steht es nun um die Beziehung der Gallagher-Geschwister? Haben sie sich wirklich versöhnt und kamen sie während der gesamten Tour gut miteinander aus? Christian Madden kann das wohl bejahen. Auf „Substack“ schilderte der Keyboarder: Es handelte sich wohl um zwei Menschen, die einen warmen Umgang miteinander hatten, nachdem sie sich vergeben hatten, um gemeinsam voranzuschreiten. Was die Öffentlichkeit zu sehen bekam, war real. Die gesamte Tour sei eine unvergessliche Erfahrung gewesen.

Jede einzelne Show sei besonders und einzigartig gewesen, betonte Madden zudem. Besonders die Konzerte in Südamerika stachen für den Musiker hevor. Die beste Crowd fand die UK-Band angeblich in Buenos Aires in Argentinien vor. Das Feedback dort sei unglaublich gewesen, so Madden weiter via „Substack“.

Wird es weitere Oasis-Konzerte 2026 geben?

Seit Ende der Tour gibt es Spekulationen darüber, ob es weitere Konzerte der Band 2026 geben wird. Auch hierzu hat Christian Madden etwas zu sagen – er wüsste dazu allerdings keine konkreten Pläne.

Fans weltweit warten nun gespannt auf den nächsten Schritt von Oasis, nachdem bekannt wurde, dass sich die Tour bereits 14 Monate vor der Bekanntgabe in der Vorproduktion befand und man sich nun eine Pause zur Reflexion nehme.