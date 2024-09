Noel Gallagher launcht Manchester-City-Kollektion im „Definitely Maybe“-Design

Noel Gallagher bringt am 12. September eine Manchester-City-Kollektion im Stile von Oasis' Debüt DEFINITELY MAYBE heraus.

Noel Gallagher, seines Zeichens Manchester-City-Fan, hat eine exklusive Fashion-Kollektion für seinen Lieblingsverein entworfen. Diese ist passend zur Oasis-Live-Reunion vom Oasis-Debütalbum, DEFINITELY MAYBE, inspiriert worden. Die Kleidungsstücke werden am 12. September 2024 auf den Markt kommen. Mit dabei: ein Polo-Shirt, einen Reißverschluss-Pullover und ein himmelblaues T-Shirt, die das Design der Platte aufgreifen.

In einem kurzen Video, das die Kollektion vorstellt, erklärt Gallagher via X: „Ich liebte City, bevor ich irgendetwas anderes liebte. Ich war in City, bevor ich mich für Musik interessierte. Ich war in City, bevor ich wusste, was Musik ist.“

„DEFINITELY MAYBE hat nie seinen Zauber verloren“

Insbesondere das Cover von DEFINITELY MAYBE auf einem Trikot verewigt zu haben, erscheint aktuell eine runde Sache zu sein. Schließlich feierte die LP am 30. August sein 30-jähriges Bestehen. Gallagher hebt in Social Media hervor: „DEFINITELY MAYBE hat nie seinen Zauber verloren. Es hat ein großartiges Fußballtrikot hervorgebracht, also lebt sein Erbe weiter.“

Die Kollektion ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Gallagher und Manchester City. Zuletzt war er bereits für das Design der neuen Schriftart auf dem Heimtrikot des Clubs für die Saison 2024/25 verantwortlich.

Überall Manchester-City-Liebe

Nicht nur Noel, sondern übrigens auch sein Bruder Liam Gallagher drückt den Skyblues die Daumen. Ihr Interesse am englischen Meister hat historische Wurzeln: Die beiden wurden im Stadtteil Burnage in Manchester geboren. Ihr Vater, ein leidenschaftlicher City-Fan, nahm sie daher in den 1970er-Jahren regelmäßig zu Spielen des Klubs an der Maine Road mit. Noel Gallagher sagte einmal, dass der Grund für ihre City-Leidenschaft ein – ganz Gallagher-esk – „familiärer Streit“ war.

Plus: Manchester City applaudiert im Gegenzug auch für Oasis. Der Klub postete ein Comeback-Video der Band auf „X“, das an den Saisonabschluss 2021/22 erinnert, als City den Premier-League-Titel am letzten Spieltag sicherte.

Viele Oasis-Fans auf der Ersatzbank

Während sich die Anhänger des Vereins über die Kollektion und den gelungenen Saisonstart freuen können, gucken zig Oasis-Fans in die Röhre. Die Tickets für die 2025 geplante Tour waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Der Ansturm führte zu erheblichen Problemen beim Ticketkauf, einschließlich eines Zusammenbruchs der Ticketmaster-Website und langen Wartezeiten mitsamt Error-Meldungen. Viele Fans – darunter auch bekannte Persönlichkeiten wie Louis Tomlinson (übrigens Mitbesitzer der Doncaster Rovers) – wurden enttäuscht, da technische Schwierigkeiten und eine extrem hohe Nachfrage den Ticketkauf erschwerten.

Als Reaktion auf die Probleme forderte Kulturministerin Lisa Nandy eine Überprüfung der dynamischen Preisgestaltung und der Sekundärticketseiten.

Fair enough: Scheinbar hat auch City-Stürmer Erling Haaland keine Tickets ergattern können und sich einen anderen Plan zurechtgelegt. Nach einem beeindruckenden Hattrick gegen West Ham United kündigte er an, nun die Gallagher-Brüder anzurufen, um sich Karten für die Oasis-Tour 2025 zu sichern.