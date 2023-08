Olivia Rodrigo teasert mit neuer Single ihr kommendes Album an (Video)

Nach „vampire“ möchte die Sängerin mit „bad idea right?“ die Neugierde auf ihre zweites Studioalbum steigern.

Die Sängerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo hat eine neue Single rausgebracht. Mit „bad idea right?“ will sie die Werbetrommel für ihr kommendes Album GUTS rühren. Schon mit der ersten Single aus der LP, „vampire“, machte Rodrigo klar, wie ihr neuer Sound klingt.

Wie viele andere ihrer Popkolleginnen, darunter Miley Cyrus, Ariana Grande oder Selena Gomez, schaffte Rodrigo den Sprung vom Disney-Kinderstar zum Popstar. Ihr Debütalbum SOUR machte sie zu einer der Newcomer:innen 2021. Auf Anhieb schaffte sie es in mehrere Best-Of-Jahreslisten und gewann einen Grammy für „Best Vocal Pop Album“. Der Nachfolger GUTS soll die kometenhafte Erfolgsstory weiterführen.

„Für mich geht es bei diesem Album um Wachstumsschmerz und den Versuch, herauszufinden, wer ich an diesem Punkt in meinem Leben eigentlich bin. Ich habe das Gefühl, dass ich zwischen meinem 18. und 20. Geburtstag mindestens 10 Jahre älter und reifer geworden bin – es war so eine intensive Zeit, in der sich wahnsinnig viel verändert hat. Ich glaube, das ist ein natürlicher Teil von Wachstum und hoffentlich spiegelt das auch das neue Album wider“, sagt die Sängerin über ihre kommendes Werk. Auch auf „bad idea right?“ wird deutlich, dass sich ihre Musik mit Olivia Rodrigo verändert. Der Song kommt viel rockiger und verspielter rüber als ihre vorherigen Bedroom-Pop-Balladen.

„bad idea right?“ ist seit heute (11. August) digital verfügbar. GUTS erscheint am 8. September.

Seht hier das Musikvideo zu „bad idea right?“