Olivia Rodrigo: Neues Album GUTS erscheint im September

Für die Produktion von GUTS hat Rodrigo erneut mit Daniel Nigro zusammengearbeitet.

Nach einem spektakulären Karriere-Aufstieg war es einige Zeit still geworden um Olivia Rodrigo. Die 20-jährige Sängerin, die im Jahr 2021 mit ihrem Song „Drivers License“ einen weltweiten Hit erschuf, ging in den vergangenen Jahren auf Tournee, drehte eine neue Staffel der Serie „High School Musical: The Musical: The Series“ – aber zog sich musikalisch ansonsten zurück. Bis jetzt: Nun hat die amerikanische Singer-Songwriterin die Veröffentlichung ihres zweiten Albums GUTS angekündigt.

GUTS wird am 08. September 2023 über Interscope veröffentlicht. Für die Produktion hat Rodrigo erneut mit Daniel Nigro zusammengearbeitet, der bereits ihr Debütalbum SOUR produzierte. Bezüglich der neuen Platte sagt die Sängerin laut „Spin“: „Für mich geht es bei diesem Album um Wachstumsschmerzen und den Versuch, herauszufinden, wer ich an diesem Punkt in meinem Leben bin.“ Sie fügt hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass ich zwischen meinem 18. und 20. Lebensjahr 10 Jahre gewachsen bin – es war eine so intensive Zeit der Unbeholfenheit und Veränderung. Ich denke, das ist ein natürlicher Teil des Wachstums, und hoffentlich spiegelt das Album das wider.“

Ihre Fans können sich jetzt bereits auf die erste Single der Platte „Vampire“ freuen, die am Freitag (30. Juni) erscheinen wird.

Bei den Grammys 2022 gewann Olivia Rodrigo nicht nur den Preis als beste neue Künstlerin, sondern auch für das beste Pop-Album und die beste Pop-Solodarbietung. Ihre beiden Songs „Drivers License“ und „Good 4 U“ landeten auf dem ersten Platz der US-Charts, insgesamt wurde SOUR in den USA viermal mit Platin ausgezeichnet.