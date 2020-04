„One World Together At Home“: Die Highlights des Corona-Konzerts – mit Billie Eilish, Stevie Wonder und The Rolling Stones

Foto: Getty Images for Global Citizen, Getty Images. All rights reserved.

Auch Soul-Legende Stevie Wonder nahm an dem von Global Citizen organisierten Coronavirus-Livestream-Konzert unter dem Motto „One World Together At Home“ teil.

Am 18. April 2020 begaben sich über 100 Musiker*innen der internationalen Pop- und Rockszene vor ihre Webcams, um an dem von Global Citizen organisierten „One World: Together At Home Concert“ teilzunehmen. Das Event sollte die aktuell extrem eingespannten Mitarbeiter*innen des Gesundheitssystems ehren sowie den „COVID-19 Solidarity Response Fund“ der „World Health Organization“ (WHO) unterstützen. Als Kuratorin der Auftritte agierte Lady Gaga, die US-amerikanischen TV-Sender ABC, NBC und CBS übertrugen die rund zweistündige Show live.

Neben Gaga selbst ließen sich unter anderem Pearl Jams Eddie Vedder, alle vier Mitglieder der Rolling Stones aus getrennten Wohnzimmern, sowie weitere Weltgrößen wie Elton John und Stevie Wonder zu einem Ständchen hinreißen.

Die gesamte Show könnt Ihr hier im Stream erleben, einige Highlights haben wir im Folgenden für Euch zusammengefasst.

The Rolling Stones

Elton John

Paul McCartney

Stevie Wonder

Lady Gaga

Billie Eilish & Finneas

Eddie Vedder

Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang & John Legend

Taylor Swift

John Legend & Sam Smith

Billie Joe Armstrong

Jennifer Lopez

Christine And The Queens

Jimmy Fallon & The Roots

The Killers