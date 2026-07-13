OneRepublic in Wolfsburg, Düsseldorf & Halle: Tickets, Setlist & Anfahrt

Was erwartet die Fans bei den drei Deutschlandshows im Juli? Hier checken.

Die Band, die die Charts der 2010er-Jahre dominierte wie keine zweite, geht auf Tour und macht dabei auch für drei Termine in Deutschland Halt. Die Rede ist von OneRepublic. Bevor nun alle in München, Hamburg und Berlin schon vor Freude das Konzertbier schmecken, lohnt sich ein Blick auf die genauen Tourdaten. Denn tatsächlich kommt die Band nach Wolfsburg, Düsseldorf und Halle (Saale). Vor allem der Tourabschluss in Los Angeles, nachdem die Band in Halle Rast gemacht hat, wirkt dabei besonders amüsant. Doch ganz gleich: OneRepublic kommt nach Deutschland, und damit stellt sich für die glücklichen Ticketkäufer:innen die Frage: Was spielen sie, wie komme ich hin, was soll ich anziehen?

Wolfsburg (16.7.) – Autostadt

Tickets

Wer noch Tickets für den Auftritt in Wolfsburg ergattern will, sollte sich lieber „Apologize“ in voller Lautstärke unter der Dusche anmachen und lauthals mitsingen: „It’s tooo laaaaaate.“ Denn das Konzert, das im Rahmen des Autostadt-Sommerfestivals stattfindet, ist restlos ausverkauft.

Support

Da OneRepublic im Rahmen eines Festivals auftritt, müssen die Fans auf einen zusätzlichen Support verzichten.

Zeiten

Konzertbeginn ist um 20:00 Uhr auf der Lagunenbühne (Hauptbühne), Einlass für die Konzertgäste ab 18:00 Uhr.

Anfahrt

Die Adresse der Autostadt lautet: Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg.

Ausgerechnet die Autostadt Wolfsburg glänzt mit einer hervorragenden Bahnanbindung. Wer am Hauptbahnhof ankommt, muss nur über die Fußgängerbrücke am Mittellandkanal rund zehn Minuten zu Fuß zum Festivalgelände gehen. Wer dennoch den werkseigenen VW ausfahren möchte, kann im Autostadt-Parkhaus oder an den Designer Outlets nebenan parken.

Wetter

Am Donnerstagabend, den 16.7., wird es abends angenehme 28 Grad. Im Verlauf des Abends soll die Temperatur auf 23 Grad sinken.

Setlist

Ganz gleich, ob es einen in die Mutterstadt von Volkswagen oder ins Rheinland verschlägt: Die Setlist dürfte im Rahmen der „From Europe With Love Tour 2026“ in etwa gleich ausfallen. So spielte die Band zuletzt am 9. Juli in Italien folgende Songs:

Born RUNAWAY Feel Again Good Life Stop and Stare Light It Up Singapore Secrets Rescue Me Run Something I Need Artificial Paradise Life in Color Halo (Beyoncé-Cover) Tides Lose Somebody (Kygo-Cover) Apologize Need Your Love I Ain’t Worried Don’t Look Down I Lived Sunshine Zach Flamenco Counting Stars I Don’t Wanna Wait / If I Lose Myself

Düsseldorf (18.7.) – OPEN AIR PARK DÜSSELDORF

Tickets

Für die Konzerte in Düsseldorf sind noch Karten in allen Kategorien verfügbar. Die Preise starten bei 57 € und enden bei 120 €.

Support

LEA und Jessie J heizen ein, bevor OneRepublic die Bühne betritt.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr, das offizielle Konzertprogramm startet um 19:30 Uhr.

Anfahrt

Die Adresse von OPEN AIR PARK DÜSSELDORF lautet: Messe Düsseldorf Parkplatz P1, 40474 Düsseldorf.

Das Gelände liegt direkt neben der Merkur Spiel-Arena im Stadtteil Stockum. Mit der U78 kann vom Hauptbahnhof bis zur Endhaltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“ durchgefahren werden, die Fahrzeit beträgt rund 20 Minuten. Mit dem Auto empfiehlt sich die A44, Abfahrt Messe/Arena. Parkplätze stehen rund um die Arena zur Verfügung.

Wetter

Am Samstagabend, den 18.7., wird es abends angenehme 22 Grad. Im Verlauf des Abends soll die Temperatur auf 18 Grad sinken.

Setlist

Es wird daher die gleiche Setlist wie in Wolfsburg erwartet.

Halle (19.7.) – Freilichtbühne Peißnitz

Tickets

Für das Konzert gibt es noch Tickets in nur einer Kategorie: Stehplatz. Für den Geldbeutel nicht wesentlich entspannter zeigt sich das Open-Air-Konzert mit einem Festpreis von 92,50 €.

Support

Jessie J tritt als offizieller Tour-Support auf, bevor OneRepublic die Bühne betritt.

Zeiten

Der Einlass beginnt voraussichtlich um 16:30 Uhr, das Konzert startet offiziell um 18:30 Uhr.

Anfahrt

Die Adresse der Freilichtbühne Peißnitz lautet: Birkenallee, 06108 Halle (Saale).

In Halle sollte das Auto besser zuhause bleiben, denn direkt an der Location gibt es wegen Bauarbeiten am Gimritzer Damm kaum Parkplätze. Alternativ kann die Haltestelle „Gimritzer Damm“ mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden, oder die Station „Weinberg Campus“ (Tram 4/5 Richtung Kröllwitz), von dort sind es etwa 800 Meter Fußweg. Die Bockwurst an der Tankstelle muss man sich also erlaufen.

Wetter

Am Sonntagabend, den 19.7., wird es abends angenehme 20 Grad. Im Verlauf des Abends soll die Temperatur auf 17 Grad sinken.

Setlist

Es wird daher die gleiche Setlist wie in Wolfsburg erwartet.