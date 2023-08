„Oppenheimer“: Hinter „Barbie“ der erfolgreichste Platz 2 aller Zeiten

„Barbenheimer“ dominiert immer noch den Kinosommer 2023. Jetzt wurde ein weiterer Rekord gebrochen.

Der Kinosommer 2023 hat in „Oppenheimer“ und „Barbie“ seine zwei Megahits gefunden. Vom Internet liebevoll als „Barbenheimer“ bezeichnet, lockten die gegensätzlichen Blockbuster bereits Millionen von Menschen in die Kinos und ließen die Kassen klingeln. Jetzt hat Christopher Nolans Weltkriegsdrama einen neuen Rekord gebrochen, nämlich als erfolgreichste Nummer zwei am Boxoffice.

„Oppenheimer“ ist der erfolgreichste Film, der nicht auf der Eins steht

Dass in diesem Sommer ausgerechnet zwei sehr unterschiedliche Filme die Massen anlocken, hätte wohl niemand gedacht. Aber das Double-Feature „Barbenheimer“ entwickelte sich zum echten Phänomen. „Barbie“ hat mittlerweile über eine Milliarde US-Dollar eingenommen und macht Greta Gerwig zur erfolgreichsten Regisseurin und Hauptdarstellerin/Co-Produzentin Margot Robbie zur Top-Verdienerin. Und auch Nolan darf sich über einen Rekord freuen.

Sein biografischer Streifen über J. Robert Oppenheimer, in dem Cillian Murphy den „Vater der Atombombe“ mimt, hat nun auch die Marke von 600 Millionen US-Dollar geknackt. Mit diesen Einnahmen ist „Oppenheimer“ der erfolgreichste Film, der während seiner Laufzeit im Kino auf dem zweiten Platz rangierte. Darüber hinaus ist der Streifen auch noch der profitabelste, der in der Ära des zweiten Weltkriegs angesiedelt ist. Knapp dahinter steht wieder ein Werk von Nolan: „Dunkirk“, mit fast 530 Millionen US-Dollar.

Ohne „Barbie“ stünde der Blockbuster-Sommer ganz im Zeichen von „Oppenheimer“. Aber selbst mit dem etwas überraschenden Rummel um Gerwigs knallig-pinke Puppen-Satire beweist Christopher Nolan erneut, dass seine Filme die Zuschauer:innen in die Kinositze locken, auch wenn sie den ein oder anderen Filmfehler enthalten. Allein seine drei erfolgreichsten Filme – „The Dark Knight Rises“, „The Dark Knight“ und „Inception“ – nahmen zusammen fast drei Milliarden US-Dollar an den Kinokassen ein.