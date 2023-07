Umfrage: Schaut ihr euch „Barbie“ oder „Oppenheimer“ im Kino an?

Es ist Zeit für Barbenheimer! Wir wollen von euch wissen, welcher Film euch wirklich interessiert.

Es ist soweit: Mit „Barbie“ und „Oppenheimer“ starten am 20. Juli gleich zwei Blockbuster in den deutschen Kinos, um die sich in den vergangenen Monaten ein enormer Hype entwickelt hat.

Greta Gerwig liefert mit „Barbie“ mithilfe von Margot Robbie in der titelgebenden Hauptrolle ihre neue Perspektive auf das knallbunte Universum einer Ikone aus dem Kinderzimmer (mitsamt wilder Gesangselemente!). Christopher Nolan widmet sich dagegen in „Oppenheimer“ dem Vater der Bombe, gespielt von einem ewig hadernden Cillian Murphy.

Welchen der beiden Filme werdet ihr euch im Kino angucken?

Wir wollen es jetzt von euch wissen!

Zur Auffrischung die Trailer:

„Barbie“-Trailer:

„Oppenheimer“-Trailer: