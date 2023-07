„Oppenheimer“: Wie David Bowies „Thin White Duke“ Cillian Murphy inspirierte

Cillian Murphy erzählt, warum seine Outfits im neuen Christopher-Nolan-Film von Bowies Garderobe inspiriert sind.

Cillian Murphy, der unter der Regie von Christopher Nolan aktuell als „Vater der Atombombe“ J. Robert Oppenheimer im Kino zu sehen ist, hat in einem neuen Interview erklärt, dass Musik-Ikone David Bowie als Inspiration für den Kleidungsstil seiner Figur diente.

Was David Bowie mit „Oppenheimer“ zu tun hat

„Wir haben sehr eng mit unserem Kostümdesigner zusammengearbeitet, um die Kleidung [für die Rolle des J. Oppenheimer] zu entwerfen“, so der irische Schauspieler gegenüber „MTV Movies“. „Und ich wollte vor allem seine Silhouette darstellen. Er war sehr zerbrechlich, er war sehr, sehr schlank und ich wollte diese Silhouette richtig hinbekommen.“ Daraufhin habe ihm Nolan als Inspirationsquelle David Bowie empfohlen.

Der amerikanische Atomphysiker und Vater der Atombombe Robert Oppenheimer (1904 – 1967), gekleidet in einen dreiteiligen Tweed-Anzug und einen Hut.

Murphy führt in dem Gespräch näher aus: „Chris schickte mir ein paar Aufnahmen von David Bowie, bestimmte Perioden in David Bowies Karriere, wie ,Thin White Duke‘ und die Zeit um ,Young Americans‘“. Der „Thin White Duke“ war eine von Bowies Kunstpersönlichkeiten, die er von 1975 bis 1976 verkörperte. Sein neuntes Studioalbum „Young Americans“ kam im März 1975 heraus.

„Er hatte diese riesigen Hosen und er war so abgemagert, aber so verdammt cool. Also haben wir das seltsamerweise für einige von Oppenheimers Hosen verwendet“, so Murphy.

„Martinis und Zigaretten“ – Wie sich Cillian Murphy außerdem auf die Rolle vorbereitete

Der Schauspieler hat sich außerdem dazu geäußert, wie er versuchte, auch die Körperlichkeit des amerikanischen Physikers einzufangen – indem er für die Rolle Gewicht verloren hat. „Ich liebe es, mit meinem Körper zu spielen, und Oppenheimer hatte eine sehr ausgeprägte Körperlichkeit und Silhouette, die ich richtig hinbekommen wollte“, sagte Murphy etwa der „New York Times“. Und weiter: „Ich musste ziemlich viel Gewicht verlieren. Wir arbeiteten mit dem Kostüm und der Schneiderei; er war sehr schlank, fast ausgemergelt, lebte von Martinis und Zigaretten. Er hatte diese wirklich hellen Augen, und ich wollte ihm diesen weitsichtigen Blick geben, also haben wir viel an seiner Silhouette und seinem Ausdruck gearbeitet, bevor wir anfingen.“

Was David Bowie betrifft, wurde im Februar 2023 bekannt, dass die Ausstellung „David Bowie Is…“ des V&A zu einer ständigen Einrichtung in Großbritannien werden soll, die David Bowies Vermächtnis feiert. Die Exhibition, die erstmals 2013 gezeigt wurde, wird nun im neuen „David Bowie Centre for the Study of Performing Arts“ im East Storehouse des V&A im Queen Elizabeth Olympic Park in London untergebracht.