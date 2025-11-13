Ozzy Osbourne: Die geheimen Klinik-Tage vor seinem letzten Auftritt

Ozzy Osbourne: Was jetzt mit den Fan-Tributen geschieht

Neue Details zum bisher geheimen Krankenhausaufenthalt von Ozzy Osbourne kommen im „The Osbournes Podcast“ ans Licht. Was die Familie über die letzten Wochen verrät.

Der am 22. Juli 2025 verstorbene Ozzy Osbourne wurde offenbar kurz vor seinem letzten Konzert mit Black Sabbath ins Krankenhaus eingeliefert – ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon erfahren sollte. Bis jetzt.

Erste Podcastfolge seit dem Tod des Fürsten der Finsternis

Sharon, Kelly und Jack Osbourne schwelgten in der ersten Folge ihres Familienpodcasts „The Osbournes Podcast“ in Erinnerungen an Ozzy und sprachen über Details aus dem letzten gemeinsamen Jahr. Der Künstler verstarb Ende Juli 2025 im Alter von 76 Jahren, nur 17 Tage nachdem Black Sabbath ein Abschiedskonzert im Villa Park in Birmingham gegeben hatten.

Bisher geheimer Krankenhausaufenthalt vor dem Abschiedskonzert

Nur zwei Wochen vor dem letzten Auftritt von der Heavy-Metal-Band Anfang Juli 2025 wurde Ozzy ins Krankenhaus eingeliefert, wie seine Sharon Osbourne im Podcast verriet. Zum Schutz der Privatsphäre sollte die Öffentlichkeit davon allerdings nichts mitbekommen. In der neuesten Folge wurde zudem aufgedeckt, dass selbst Sohn Jack Osbourne nichts davon wusste – so geheim war der Aufenthalt. Der Grund dafür bleibt weiterhin unter Verschluss. Das Klinikpersonal habe Bilder von Personen erhalten, die ihn besuchen durften, erklärte Sharon Osbourne weiterhin.

Verschlechterung des Gesundheitszustandes

Ozzy Osbourne hatte schon lange vor seinem Tod mit einem instabilen Gesundheitszustand zu kämpfen, der bis zuletzt von Rückschlägen geprägt war. Die Parkinson-Erkrankung, die der Sänger 2019 diagnostiziert bekam, habe sich laut Sohn Jack Osbourne Anfang Dezember 2024 „verschlechtert“, wie er in der Folge „Remembering Ozzy: The Osbournes Unfiltered on Brief, Legacy & Love | An Exclusive Family Tribute“ bekannt gab. Auslöser dafür sei ein kleiner Sturz gewesen.