Pink Floyd: David Gilmour arbeitet an neuer Musik

Und zwar gemeinsam mit seiner Ehefrau Polly Samson, wie diese nun ausführlich berichtet.

Acht Jahre sind bereits seit dem aktuellen Solo-Album des ehemaligen Pink-Floyd-Gitarristen David Gilmour vergangen, jetzt könnte es bald einen Nachfolger zu RATTLE THE LOCK geben. Polly Samson, die Ehefrau des Rockmusikers, teilte kürzlich auf Instagram einige Bilder von ihm in seinem Aufnahmestudio und sprach zusätzlich in einem Interview über neue musikalische Projekte, an denen die beiden momentan arbeiten.

Das Paar sitzt gemeinsam an neuen Songs

Im Dezember sprach Polly Samson mit dem rumänischen Online-Magazin „Ziles Inopti“ und ging dort auf ihre aktuelle Arbeit als Autorin ein. Sie erzählte, wie sie und Gilmour sich bereits in der Vergangenheit für Songtexte zusammengetan hatten. Auf die Frage, wie ihre Zukunft aussehe, antwortete die 61-Jährige: „Was die Zukunft angeht, so hoffe ich, bald mit einem neuen Roman zurück zu sein. Ach, im Moment arbeite ich mit David Gilmour an neuen Songs. Verheißungsvoll, nicht wahr?“ Samson hat sich auch als Lyrikerin für Gilmours Songs einen Namen gemacht.

Kurz zuvor hatte die Schriftstellerin für ihre Follower:innen auf Instagram einige Bilder gepostet, die ihren Mann gemeinsam mit einigen Musiker:innen im Tonstudio bei ihrer Arbeit zeigen. Darunter waren unter anderem der Bassist Guy Pratt sowie Roger Eno am Klavier, mit denen Gilmour zuvor bereits zusammengearbeitet hatte. Auch zu erkennen ist Schlagzeuger Adam Betts und Bassist Tom Herbert.

Instagram-Beitrag von Polly Samson

Bisher keine Infos zur Veröffentlichung

Ob dabei ein vollständiges Album herausspringt, bisher nicht bekannt, auch ein Datum zum Release wurde noch nicht publik gemacht. David Gilmours letzte Solo-Platte RATTLE THAT LOCK erschien 2005, danach wurde es, bis auf eine Single und den Überraschungssong „Hey Hey, Rise Up“ von Pink Floyd, größtenteils still um den Künstler.

