Phoebe Bridgers‘ Vater ist tot

Der Vater von Singer-Songwriterin Phoebe Bridgers ist tot. Bridgers teilten ihren Verlust auf Instagram. Sie postete ein altes Bild auf dem sie Kopfhörer mit ihrem Vater teilt. Darunter schrieb sie „Ruhe in Frieden Papa“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Phoebe Bridgers (@phoebebridgers)

Die Beziehung zwischen der 28-Jährigen und ihrem Vater war lange Zeit angespannt. In einem Interview aus dem Jahr 2019 erzählte sie, er habe sie missbraucht und mit Drogen zu tun gehabt. Das Verhältnis hat sie auch in Songs verarbeitet. Die Zeilen „I’m gonna kill you if you don’t beat me to it“ aus dem Song „Kyoto“ spielen darauf an, so die Musikerin im Interview mit Amelia Dimoldenberg. Auf die Frage, ob der Text noch Bestand habe, sagte Bridgers nach einem Moment entschieden „nein“. Während der Corona-Pandemie haben sich Vater und Tochter wieder angenähert.

Ihr Vater habe sie zur Musik gebracht und die Künstler*innen gehört, die ihren Stil und Sound am Anfang ihrer Karriere prägten. „Er war sehr sparsam und mochte es nicht, wenn ich Gitarrenunterricht nahm“, erzählte die Musikerin in einem Interview im Jahr 2020. „Aber was die Musik angeht, ist er derjenige, der Tom Waits und Jackson Browne gehört hat.“

Bridgers veröffentlichte 2016 ihr Debütalbum STRANGER IN THE ALPS, 2020 folgte ihr zweites Album. Im darauf folgenden Jahr war sie insgesamt vier Mal bei den Grammys nominiert.