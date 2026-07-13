Pitbull live in Düsseldorf: Tickets, Anfahrt & Zeiten im Überblick
Zum Pitbull-Konzert in Düsseldorf gastiert auch Lil Jon im Open Air Park – hier gibt es alle Infos zu Tickets, Anfahrt, Zeiten und Setlist.
Mr. Worldwide macht Stopp in Deutschland: Pitbull kommt am 19. Juli nach Düsseldorf (Arena im Open Air Park), um dort seine Partylaune weiterzugeben. Hier alle wichtigen Infos zur Show im Überblick.
Tickets
Wer noch ein Ticket für das Spektakel ergattern möchte, muss leider auf die „Comfort“-Tickets ausweichen. Das ist bedauerlich, da sie preislich ab 352 € zu erwerben sind und somit keine Option für Vollzeitstudierende darstellen. Alle anderen Ticketoptionen für das Konzert sind bereits restlos ausverkauft.
Anfahrt
Wer zum Pitbull-Konzert in den Open Air Park Düsseldorf (Messeparkplatz P1) will, steigt am besten in die U78: Die fährt vom Hauptbahnhof in rund 15 Minuten zur Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“, von dort sind es nur ein paar Schritte bis zum Gelände.
Vorband
Als Special Guest bringt Pitbull am 19. Juli Lil Jon mit in den Open Air Park Düsseldorf. Der „Turn Down for What?“-Veteran begleitet ihn auf der gesamten Tour und heizt das Publikum ordentlich ein. Erst zuletzt am 5. Juni brachte er zusammen mit Pitbull den Song „Satalanaaa“ heraus.
Zeiten
Der Einlass zum Konzert startet um 17:00 und Lil Jon heizt ab 19:00 ein.
Setlist
Während seiner „I’m Back“-Tour spielte Pitbull meistens folgende Songs:
1. Don’t Stop the Party
2. Hey Baby (Drop It to the Floor)
3. Hotel Room Service
4. International Love
5. Rain Over Me
6. I Feel Good
7. Suave
8. The Anthem
9. Shake (Ying Yang Twins Cover)
10. Culo
11. I Know You Want Me (Calle Ocho)
12. On the Floor (Jennifer-Lopez-Cover)
13. I Like It (Enrique-Iglesias-Cover)
14. DJ Got Us Fallin‘ in Love (Usher-Cover)
15. Feel This Moment
16. Gasolina (Daddy-Yankee-Cover)
17. Timber
18. JUMPIN
19. Damn I Love Miami
20. Fireball
21. Time of Our Lives
22. Give Me Everything
Wetter
Es werden 21 Grad erwartet. Aber auch regnen soll es nicht, was einem leicht sonnigen Sonntagabend bedeutet, bei welchem einmal laut „Mr. Worldwideee“ gen Bühne gerufen werden kann.
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