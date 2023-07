Harry Styles und Wet Leg performen live zusammen „Wet Dream“ (Video)

Der Brite holte seine Vorband auf die Bühne, um einen ihrer Songs und danach noch einen eigenen zusammen abzuliefern.

Popstar Harry Styles hat auf einem Konzert gemeinsam mit dem Indie-Rock-Duo Wet Leg performt. Bei seinem Auftritt am Mittwochabend (19. Juli) in Oeiras, Portugal, holte er die beiden auf die Bühne. Zusammen sangen sie dann den Wet-Leg-Song „Wet Dream“, den Styles schon mehrmals live coverte, sowie noch ein weiteres Lied.

Harry Styles, der gerade auf „Love Tour 2023“ in Europa unterwegs ist, ist ein bekennender Fan der Newcomerinnen aus England. Kein Wunder, dass er Wet Leg daher auch auf seine Tournee als Opening-Act mitnahm. In der portugiesischen Kleinstadt nahe Lissabon stellte er die zwei als seine Lieblingsband vor und ließ es sich nicht nehmen, bei „Wet Dream“ die Gitarre und die Backing-Vocals zu übernehmen.

Die Stage gehörte jedoch dann ganz den Wet-Leg-Mitgliedern Rhian Teasdale und Hester Chambers. Begeistert sangen die Zuschauer:innen den Hit aus ihrem Debütalbum mit. Anschließend blieb das Duo noch, um mit Harry Styles seinen eigenen Song „Daylight“ darzubieten. Wet Leg selbst nannten den Moment auf ihrem Twitter-Account als einen „feuchten Traum“, der wahr wurde.

Der nächste Stopp für Harry Styles und Wet Leg wird die Stadt Reggio Emilia in Italien (22. Juli) sein. Wer Mr. Styles bei seinen Auftritten in Deutschland verpasst hat, kann ab jetzt wenigstens Abbild des Sängers als Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin bewundern.

Seht hier Harry Styles und Wet Leg mit „Wet Dream“: