Polyglot Rap: Die besten multilingualen Rapper:innen im Überblick

Wir präsentieren euch die größten Talente, wenn es darum geht, in einem Song gleich in mehreren Sprachen unter den Tisch zu rappen.

Musik ist eine universelle Sprache und Überhits überschreiten direkt auch die nationalen Grenzen. Um mit ihren Tracks noch mehr zu vereinen, schließen sich immer wieder Stars unterschiedlichster Nationalität für eine Zusammenarbeit zusammen. So kamen zum Beispiel für den Drill-Hit „Bamba“ der Deutschrapper Luciano mit dem UK-Musiker Aitch und der US-Sängerin BIA für einen Song zusammen. Mit einer deutschen Hook und englischen Strophen erreichte das Stück schon über 120 Millionen Klicks auf Spotify. Ein globaler Flow klingt also nicht nur gut, er kommt auch echt gut an.

Doch nicht alle Rapper:innen brauchen unbedingt ein Feature, um gegen Sprachbarrieren anzugehen. Einige von ihnen können das auch ganz alleine. Polyglot Rap ist hier das Thema. Das heißt nur Songwriter:innen, die mehr als eine Sprache können und ihr internationales Können auch in ihren Strophen widerspiegeln, qualifizieren sich hierfür. Jetzt geht es los mit unserer Liste der besten multilingualen Rapper:innen.

Albi X

Was die junge Deutschrap-Generation angeht, ist in Sachen Polyglot Rap kaum einer so eindrucksvoll wie Albi X aus Köln. In seinen Liedern liefert der Musiker einen Sprachmix aus Deutsch, Französisch und der kongolesischen Amtssprache Lingala. Jeder seiner Song hat einen ganz eigenen Stil und eine andere Sprache – man weiß also nie, was als nächstes bei ihm kommt.

Omo Frenchie

Mit einer ähnlichen Sprachkombi wie Albi X haut auch Omo Frenchie seine melodischen Strophen raus. Der in Süd-London aufgewachsene Rapper kombiniert englischen Slang mit Französisch und Lingala. Dabei kommt eine besonders einprägsamer Stil heraus, der sich zwischen Drill und Afrobeats verorten lässt. Die Sprachen fließen so geschmeidig ineinander, dass man manchmal mehrmals ganz konzentriert zuhören muss, um den Sprachwechsel zu erkennen. Auch wenn man nicht alles versteht, zum Tanzen eignet es sich perfekt.

Raf Camora

Obwohl die Zahl der mehrsprachigen Rapper:innen sicherlich zunimmt, kann man nicht behaupten, dass sie eine völlig neue Entdeckung sind. Rap-Legende Raf Camora hat das Multilinguale schon länger auf seiner Agenda. Als Künstler mit Wurzeln in der Schweiz, in Österreich und in Italien hat er Vermischen der Sprachen sowieso mühelos drauf. Plus: Während seiner Teenager-Jahre produzierte er nur auf Französisch, weil er sich nicht als Teil der Deutschrap-Szene sah. Inzwischen kann man sich das Deutschrap-Game ohne ihn nur schwer vorstellen. Mit seinen französischen Hooks sorgt er für Flow und auf Deutsch brettert er die Tracks einfach nur so raus.

Felukah

Mit nur 24 Jahren hat Felukah die ägyptische HipHop-Szene auf dem Kopf gestellt. Viele vergleichen ihren Neo-Soul-Sound mit dem von Lauryn Hill und Erykah Badu, gemischt mit einer sehr modernen Trap-Produktion. Über ihren Stil sagt sie selbst in einem Interview mit „Mille“: „Wir sind nicht an Traditionen gebunden, sondern lassen uns von ihnen anregen und wir bewegen uns an der Schnittstelle, an der die Essenz des Nahen Ostens auf das westliche Konzept trifft.“ Felukah lässt englische und arabische Strophen ineinanderzahnen und reimt Wörter von verschiedenen Sprachen aufeinander. Ihre Beats sind genauso experimentell und vermischen arabische Melodien mit amerikanischen 80s. Dabei ist ihr Sprachwechsel vor allem immer eines: feinfühlig.

Saint Levante

Saint Levante ist quasi die Definition von smooth. Geboren in Jerusalem – mit französischen, serbischen, palästinensischen und algerischen Wurzeln – gehört der gebürtige Marwan Abdelhamid natürlich dringend in diese Liste. Er singt nämlich nicht nur auf Französisch, Englisch und Arabisch, sondern verführt eher in diesen Sprachen. Mit dieser Art von romantischen Melodien und flirtenden Texten gewann er spätestens mit seinem multilingualen Song „Very Few Friends“ im November 2022 alle Herzen. Das Video hat bei YouTube inzwischen über zwei Millionen Streams und war auch auf TikTok ein Hit.

7JRA

Über 7JRA lässt sich vor allem mehr über seine unerbittlichen Texte herausfinden. Der Libanese aus Frankfurt versteckt sonst sein Gesicht hinter Masken, während er über harte, basslästige Beats rappt. Sein Flow ist makellos. Genauso wie der Mix aus Deutsch, Arabisch und Französisch. Vom Stil erscheint er wie das absolute Gegenteil zu Saint Levante zu sein – also nichts für schwache Herzen. Als kleinen Vorgeschmack empfehlen wir euch seinen neuesten Drill-Song „Colonel“, in dem er dieses Mal sogar englische Bars raushaut.

MILLI

Jetzt mal zum anderen Ende des Globus‘. Rapperin MILLI liefert extreme Beats und einen einzigartigen Flow auf Englisch und Thailändisch. Mit nur 20 Jahren hat die Thailänderin schon über drei Millionen Follower:innen auf Instagram. Ihre Musik zusammen mit ihrem selbst aufgebauten Image schreien nach Rebellion und kommen so bestens bei der Gen-Z an. Ihr Tipp für ihre energetische, weltweit verteilte Fanbase: „Versucht nicht, jemand zu sein, der ihr nicht seid. Folgt eurer Leidenschaft und gebt euer Bestes“.

Kasper 939

Der 23-jährige Pariser Kasper ist inzwischen ein wichtiger Name in der französischen Underground-Szene. Mit sechs EPs auf seinem Konto hat er der Welt seine Vielseitigkeit schon längst bewiesen. Von einem Yeat-ähnlichem Plugg-Style bis hin zu House-inspirierten Beats kann er alles. Seine Texte über verknotete Gefühle, über Fashion und über sich verwebt er mit Leichtigkeit mit der französischen und englischen Sprache.

Yeico x Toni

Zwar sind Yeico x Toni ein Duo und fallen aus unserer Solo-Liste damit eigentlich raus, doch schaffen es die jungen Spanier in drei Sprachen so gekonnt zu rappen, dass wir sie hier einfach mit einschleusen mussten. Die Musiker aus Alicante haben schon mit ihrer ersten Single „Whiskey and Spice“ über 20 Millionen Aufrufe auf Spotify eingesammelt. Seitdem bringen sie einen Club-Banger nach dem anderen heraus. Bei ihrem ersten Live-Auftritt beim Primavera Trompeter Festival am 30. März 2023 teilten sie eine Bühne mit Reggaeton Legende Anuel AA, mehr als fünf weitere Auftritte sind im Jahr 2023 für sie eingeplant. Ihre aktuelle Single „Lil Poppa“ bringt Englisch, Französisch und Spanisch in einer top Produktion zusammen.

Rosalía

Hier noch ein besonders prominenter Name, der in der Liste nicht fehlen darf: Rosalía. Die Sängerin hat erst im Januar 2023 mit dem bilingualen Track „LLYLM (Lie Like You Love Me)“ überzeugt. Spanische Strophen wechseln hier mit englischer Hook: „I don’t need honesty / Baby, lie like you love me / Cover me in a dream / I’ll be yours or fantasy“ heißt es da.