Post Malone über die Auswirkungen von Mushrooms auf sein Gedächtnis

Der Rapper verriet, wie der Konsum von Mushrooms sein Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt hat.

In einem Interview mit Zane Lowe von Apple Music verriet US-Rapper Post Malone, wie er unter den langfristigen Nebenwirkungen von Magic Mushrooms gelitten hat und diese sein Gedächtnis beeinträchtigt haben. Außerdem verriet er, wie die Vaterschaft ihm dabei half, sein Rockstar-Lifestyle zu reduzieren.

Post Malone über sein Konsum von Mushrooms

In besagtem Interview gab Post Malone zu, noch immer ab und an auf Mushrooms zu sein, seinen „gewohnheitsmäßigen Überkonsum“ allerdings zurückgeschraubt zu haben. Er würde nun nicht mehr täglich die Droge zu sich nehmen, sondern bei Gelegenheiten „eine kleine Tafel Schokolade“ mit den Pilzen gemeinsam mit Freunden nehmen. Eine Nebenwirkung des täglichen Konsums von Mushrooms sei die Beeinträchtigung seines Kurzzeitgedächtnisses gewesen.

„Ja, ich nehme Pilze. Ich mag Pilze… [aber] nicht mehr so sehr wie früher. Es hat wirklich mein Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt. Vielleicht war es nur eine Phase des gewohnheitsmäßigen Überkonsums. Täglich.“

Einen weiteren Ansporn, seinen Drogenkonsum zu zügeln, sei die Geburt seines Kindes gewesen. Diese habe seine „Sichtweise auf das Leben verbessert“ und „vieles ins rechte Licht gerückt“, führt der Rapper fort. Auch sein letztes Album AUSTIN sei durch die neue Einstellung beeinflusst worden und dadurch positiver als seine vorigen Werke geworden sein.

Bereits 2020 machten sich Fans auf Social Media Sorgen um den Drogenkonsum des Musikers. Grund dafür seien Liveshows wie die in Memphis gewesen, bei der Post Malone oftmals stolperte, seine Worte verschluckte und mit den Augen rollte.

AUSTIN ist am vergangenen Freitag erschienen. In der LP reflektiert der Rapper seinen damaligen Alkohol- und Drogenkonsum und wirft gleichzeitig einen hoffnungsvollen Blick in seine Zukunft.