2023 erwarten uns u.a. noch Neuerscheinungen von Nicki Minaj, Casper und Badmómzjay. Erfahrt hier mehr.

Die erste Hälfte des Jahres hat uns in Sachen HipHop-Alben echt verwöhnt: Loredana, Apache 207, Kool Savas & Takt32 sowie Lil Uzi Vert brachten neue Platten heraus. Doch auf was können wir uns im zweiten Part von 2023 freuen? Hier kommt unsere Liste von spannenden Rap-Releases für den Zeitraum von Juli bis Dezember 2023.

1. Nicki Minaj – PINK FRIDAY 2

Wie wahrscheinlich alle Nicki-Minaj-Fans wissen dürften, veröffentlichte die US-Rapperin 2010 ihre Debüt-LP PINK FRIDAY. Das schaffte es nicht nur auf den zweiten Platz der US-Billboard 200 Album-Charts, sondern beinhaltete auch den Track „Super Bass“, wodurch Minaj ihren internationalen Durchbruch erlangte. Ein Song, der es schaffte, viral zu gehen, bevor es das überhaupt offiziell gab. Denn es wurde zum Trend, sich beim Nachrappen zu filmen und zu posten – praktisch TikTok vor der Geburt der Plattform. Und auch wenn PINK FRIDAY ihr Debüt war, hatte die 40-Jährige bereits namhafte Gast-Beiträge wie Rihanna, Drake und will.i.am darauf versammelt. 13 Jahre und drei Studioalben später soll nun eine Weiterführung der Platte kommen. Ende 2022 kündigte die Queen of Rap das Werk für Oktober an und verschob es kürzlich auf den 17. November. Bislang sind Tracklist und Albumcover unbekannt – also bleibt es noch spannend.

2. Badmómzjay – SURVIVAL MODE

Die Deutschrapperin startete ihre Karriere als „Rap-Wunderkind“, nachdem sie auf einen Nicki-Minaj-Beat rappte und den Clip dazu auf Social Media postete. Ihr erster Song im Studio folgte dann als Gast-Beitrag auf Monet192s Single „Papi“. Seitdem folgte 2021 ihr Debütalbum, das nach ihrem Alter-Ego BADMÓMZ benannt wurde und mit dem sie es auf dem siebten Platz der deutschen Charts schaffte. Nun soll Badmómzjays zweites Album SURVIVAL MODE folgen. Ursprünglich war es für Anfang diesen Jahres angedacht, doch die Musikerin verschob das Veröffentlichungsdatum später auf den 31. Dezember. Die 20-Jährige brachte bereits die vier Single-Auskopplungen „Tränen“; „Yeah Hoe“; „Auf die Party“ feat. Domiziana und den Titelsong „Survival Mode“ heraus.

3. Travis Scott – UTOPIA

Die Veröffentlichung seiner letzten LP ASTROWORLD ist schon fünf Jahre her. In diesem Jahr soll mit UTOPIA sein viertes und nächstes Album folgen. Dieses hatte der US-Rapper bereits 2020 angekündigt, aber den Release mehrfach nach hinten verschoben. Nachdem das Album nun ursprünglich im Juni erscheinen sollte, gab der 32-Jährige kürzlich das Launch-Event seiner Platte auf Instagram für den 28. Juli an. Je nachdem, ob er das nun darf oder nicht, findet die Release-Party nämlich an einem der sieben Weltwunder statt: an den Pyramiden von Gizeh in Ägypten.

4. Casper – NUR LIEBE, IMMER

Im vergangenen Jahr kam Caspers fünftes Solo-Album ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH heraus und schaffte es auf den ersten Platz der deutschen Charts. Dabei waren von Pop- bis zu Post-Rock-Einflüssen alles vorhanden auf dem Werk. Jetzt soll sein nächstes Album NUR LIEBE, IMMER am 24. November kommen. Einen Vorgeschmack lieferte Casper mit seinen ersten beiden Single-Auskopplungen „Emma“ und „Sommer“ featuring Cro. Wie auch in ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH gibt uns der gebürtige Bielefelder melancholische Vibes mal 3000. In „Sommer“ reflektiert der 40-Jährige beispielsweise über sich und sein Leben und regt gleich mit zum Nachdenken an.

5. Katja Krasavice – EIN HERZ FÜR B**CHES

Katja Krasavice veröffentlichte seit 2020 bereits ihre drei Alben BOSS B**CH, EURE MAMI (2021) und PUSSY POWER (2022). Mit diesen gelang der Deutschrapperin ein Hattrick, denn sie platzierte sich dreimal in Folge auf dem obersten Platz der deutschen Albumcharts. In der vergangenen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ saß die 26-Jährige ebenfalls in der Jury, wo es zwischen ihr und Dieter Bohlen zu einer heftigen Auseinandersetzung kam. Was seither ihre Stellung zu Bohlen ist, machte sie in ihrem Disstrack „Frauen“ klar. Die Single ist ebenfalls eine Auskopplung ihrer nächsten LP EIN HERZ FÜR B**CHES, die sie für den 1. September angekündigt hat.

6. Kontra K – HOFFNUNG KLAUT MIR NIEMAND

Erst im Februar diesen Jahres veröffentlichte Kontra K die Deluxe-Version seines elften Studioalbums FÜR DEN HIMMEL DURCH DIE HÖLLE, welches im Jahr zuvor herauskam. Seit seinem Debütalbum DOBERMANN 2010 schaffte es der Rapper fast jedes Jahr, seinen Fans eine neue LP zum Dauerhören zu geben. 2023 scheint er damit auch nicht aufzuhören, denn der gebürtige Berliner kündigte im Juni sein neuestes Werk HOFFNUNG KLAUT MIR NIEMAND für den 10. November an. Und nicht nur das – auch die dazugehörigen Tour-Daten teilte Kontra K auf Instagram. Im Februar und März nächsten Jahres wird er in neun deutschen Städten auftreten.

7. Lil Uzi Vert – LUV IS RAGE 3

PINK TAPE ist Lil Uzi Verts drittes Studioalbum, welches der Rap-Artist erst kürzlich droppte. Trotzdem scheint bereits das nächstes Werk in den Startlöchern zu sein. Denn Lil Uzi Vert versprach seinen Fans den Nachfolger von LUV IS RAGE 2 (2017) herauszubringen, sollten sie es schaffen, PINK TAPE auf dem ersten Platz der US-amerikanischen Albumcharts zu katapultieren. Nun gelang es dem Album tatsächlich Spitzenreiter der US-Billboard 200 zu werden und damit schuldet uns Lil Uzi Vert auch ein LUV IS RAGE 3. In einem von Fans gefilmten Video wurde Lil Uzi Vert zu dem Versprechen befragt und die Antwort lautete, dass die LP in ein paar Monaten und damit in diesem Jahr folgen solle. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt.

8. LIZ – AMY WINEHOUZE

Das zweite Album AMY WINEHOUZE von LIZ soll am 13. Oktober kommen. Einen ersten Eindruck lieferte die Rapperin ein paar Tage vor Ankündigung der Platte mit dem Track „Main Grau“. Darin thematisiert die 25-Jährige die Hass-Liebe-Beziehung zu ihrer Geburtsstadt Frankfurt. Auch ihre LP soll anscheinend eine reflektierende Note tragen, denn der Titel soll eine bewusste Anspielung an die Sängerin Amy Winehouse sein. LIZ würde nämlich Parallelen zu sich und der britischen Künstlerin finden können: Beide seien Frauen in der noch von männerdominierten Musikindustrie und auch mit den Versagensängsten der Künstlerin könne sich LIZ identifizieren. Dementsprechend wird es interessant, wie die Deutschrapperin dies in ihrem Album wiedergibt.

9. Post Malone – AUSTIN

Eine Veröffentlichung, die nicht mehr solange auf sich warten lässt, ist Post Malones fünftes Studioalbum AUSTIN. Dieses soll nämlich bereits am 28. Juli erscheinen. Die LP trägt seinen bürgerlichen Vornamen – Austin Richard Post – im Titel und soll einen persönlicheren Touch als seine vorigen Alben haben. So erklärte der US-Rapper, dass er auf jeden der Tracks auch selber Gitarre gespielt habe. Mit den Singles „Chemical“ und „Mourning“ veröffentlichte Post Malone bereits zwei Tracks der Platte.

10. Eko Fresh – EKSCALIBUR

Im Juni kündigte Eko Fresh sein zwölftes Studioalbum EKSCALIBUR an und verriet in dem Zuge dessen schon mal die dazugehörige Tracklist. Eine Woche später folgte die erste Single „Mein Revier“ mit Gast-Beiträgen von Finch und G-Style. EKSCALIBUR soll am 25. August veröffentlicht werden.