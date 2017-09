Preis für Popkultur 2017: Gewinnt Tickets und erlebt Marteria, Kraftklub und Co. live

Im vergangenen Jahr wurde zum ersten Mal der Preis für Popkultur vergeben. Er gilt als Alternative zu Preisverleihungen wie dem Echo oder auch der 1Live Krone. Es sollen nicht der kommerzielle Erfolg, sondern Vielfalt und Qualität zählen.

Auch interessant Preis für Popkultur 2017: Das sind die Nominierten Am Freitag wird der Preis im Berliner Tempodrom nun zum zweiten Mal vergeben. Künstlerinnen und Künstler werden in 13 Kategorien ausgezeichnet. Musikalische Live-Highlights des Abends sind neben Zugezogen Maskulin, deren neues Album ALLE GEGEN ALLE am 20. Oktober erscheint, Marteria, Joy Denalane, Kraftklub, Lambert und VanHolzen. Mit fünf Nominierungen führen die Beatsteaks die Liste der Kandidaten für eine Auszeichnung an. Casper wurde in vier Kategorien nominiert.

So sah es beim Preis für Popkultur 2016 aus:

Beatsteaks oder Casper – wer räumt mehr Preise ab? Kann Jan Böhmermann sein Ziel erreichen und mit seiner Giesinger-und-Co-Kritik einen Preis für Popkultur einsacken? Wer gewinnt als Erster in der Sparte „Beeindruckender Liveact“? Findet es heraus und gewinnt Tickets für den zweiten Preis für Popkultur.

Die diesjährige Verleihung des Preis für Popkultur findet am 08.09.2017 im Berliner Tempodrom statt und wird von Hadnet Tesfai und Claudia Kamieth moderiert. Übertragen wird die Show live auf ARTE Concert.

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für den Preis für Popkutlur 2017

Um die Tickets zu gewinnen, füllt einfach das nachstehende Gewinnspielformular aus und tragt im Lösungsfeld ein, wie das neue Album von Casper heißt. Alternativ könnt Ihr dieses Gewinnspiel auch bei Facebook mit dem Hinweis kommentieren, wen Ihr gerne mitnehmen würdet. Wer auf Nummer sicher gehen will, bekommt noch Karten im Vorverkauf für 23 Euro.

Hier die Nominierten in den wichtigsten Kategorien:

Lieblings-Solokünstlerin:

Ace Tee

Balbina

Haiyti aka Robbery

Alice Merton

Judith Holofernes

Lieblings-Solokünstler:

Casper

Marteria

Fatoni

Clueso

Roosevelt

Lieblingsband:

Beatsteaks

Die Höchste Eisenbahn

Kraftklub

Beginner

Von Wegen Lisbeth

Lieblingsalbum:

Die Höchste Eisenbahn – WER BRINGT MICH JETZT ZU DEN ANDEREN?

Beginner – ADVANCED CHEMISTRY

Kraftklub – KEINE NACHT FÜR NIEMAND

Von Wegen Lisbeth – GRANDE

Roosevelt – ROOSEVELT

Lieblingslied:

Alice Merton – No Roots

Jim Pandzko feat. Jan Böhmermann – Menschen Leben Tanzen Welt

Beatsteaks – I Do

Die Höchste Eisenbahn – Lisbeth

Casper – Sirenen

Lieblingsvideo:

Casper – Lang lebe der Tod feat. Blixa Bargeld, Dagobert & Sizarr

Jennifer Rostock – Hengstin

Beatsteaks – I Do

Kraftklub – Dein Lied

Von Wegen Lisbeth – Bitch

Hoffnungsvollster Newcomer/in:

Ace Tee

Alice Merton

Gurr

Haiyti aka Robbery

Von Wegen Lisbeth

Wen es interessiert: Die vollständige Shortlist mit den Nominierten in allen 13 Kategorien gibt es hier zum Nachlesen.