Pünktlich zum Lollapalooza Berlin: Foo Fighters hauen neuen Song „The Line“ als Stream heraus

Der Nächste, bitte: Die Foo Fighters haben nach „Run“ und „Sky Is A Neighborhood“ den dritten Song ihres neuen Album CONCRETE AND GOLD auf die Welt losgelassen. „The Line“ kann seit Donnerstag im Stream gehört werden, ein Video dazu dürfte folgen. Und da wir neben den bisher vorgestellten Liveversionen anderer neuer Songs auch das komplette neue Album gehört haben, müssen wir sagen: Besser als „The Line“ wird es wohl oder übel nicht mehr. Dafür noch erwartbarer.

Wer dazu trotzdem abrocken kann und will, darf das am Sonntag tun: Dann nämlich treten die Foo Fighters als Headliner beim Lollapalooza Berlin auf.

Ihr neuntes Studioalbum CONCRETE AND GOLD erscheint am 15. September 2017. Produziert wurde es von Greg Kurstin, als Gäste werden unter anderem Paul McCartney und Justin Timberlake zu hören sein. Im Januar und Februar 2018 gehen die Foo Fighters gemeinsam mit Weezer auf Tour – leider nur in Australien und Neuseeland.