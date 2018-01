Mit Tune-Yards, First Aid Kit und Bernd Begemann: Diese neuen Alben sind jetzt zu haben

Mit einer klaren Beats- und Bass-Ansage für den Dancefloor überzeugte die neue und wieder einmal bewundernswerte Platte der kalifornischen Band den Musikexpress-Autor Frank Sawatzki: I CAN FEEL YOU CREEP INTO MY PRIVATE LIFE von Tune-Yards ist unser Album der Woche.

Was uns sonst noch so mehr oder weniger begeistert hat und wir teilweise mit ins Wochenende mitnehmen? Das hier:

Die weiteren Neuerscheinungen 2018, von denen wir schon wissen: