Die neue Platte der Alternative-Rocker wird „In Times New Roman…“ heißen und am 16. Juni erscheinen.

Queens of the Stone Age sind zurück: Mit „Emotion Sickness“ gibt es eine neue Single, mit der die kalifornischen Alternative-Rocker ihre neue Platte „In Times New Roman…“ ankündigen. Das Album wird am 16. Juni erscheinen – als CD und Vinyl in verschiedenen Farben, sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen.

Die Ankündigung folgt auf einen Teaser, den die Gruppe am 9. Mai auf ihren Social-Media-Kanälen teilte.

Nachdem sich die Band einige Zeit lang verloren fühlte, kehrten sie mit neuer Motivation ins Studio zurück, um sich wieder ihrem lauten und rohen Rock zu widmen, heißt es in der Pressemitteilung. Die neue Platte werde die bislang bissigsten Texte aus der Feder von Josh Homme enthalten.

Auch das Cover der kommenden Platte wurde schon geteilt:

Sechs Jahre liegt das letzte Studio-Album VILLAINS von Queens of the Stone Age bereits zurück. Das selbstbetitelte Studio-Debüt erschien 1998, nachdem die Band aus den Überresten aus Josh Hommes vorheriger Band Kyuss entstanden war. Letztere hatten sich 1995 nach internen Streitigkeiten aufgelöst.