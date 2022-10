Radiohead: Thom Yorke schießt nach Liz Truss‘ Rücktritt gegen britische Regierung

Radiohead-Sänger Thom Yorke hat nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss einen Regierungswechsel gefordert. „Stürzt diese britische Regierung, verdammt noch mal jetzt sofort, sie sprechen nicht für uns“, schrieb Yorke auf Twitter. „Sie haben keine Autorität, kein Mandat, keinen Schimmer“.

„Genug von dieser Scheiße. Sie sollten sich schämen“, schrieb Yorke ferner und nannte die konservative Tory-Regierung dabei „Katzen in einer Tüte, die sich gegenseitig in Stücke reißen, während das Land in extremer Not leidet.“ Zum Abschluss rief er mit dem Hashtag „#GeneralElection2022“ zu Neuwahlen auf.

bring down this UK government, they do not speak for us, right the fuck now .. they have no authority, no mandate, no clue, cats in a bag tearing themselves to pieces while the country suffers in extreme distress. enough of this shit. shame on them. #GeneralElection2022

— Thom Yorke (@thomyorke) October 20, 2022