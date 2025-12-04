Nach Jahren zurück: Radiohead live in Berlin – alle Infos zu den Shows

Radiohead zurück in Deutschland: Vier Shows in Berlin. Erfahrt hier alles zu Setlist, Tickets, Zeiten, Anfahrt und mehr.

Radiohead kommt nach Berlin. Nach mehreren Jahren ohne Auftritt in Deutschland stehen nun vom Montag, den 8. Dezember bis Freitag, den 12. Dezember, gleich vier Shows der Gruppe in der Uber Arena an. Alle Infos zum Deutschlandcomeback der britischen Band hier im Überblick.

Die Shows in der Übersicht:

Montag, 8. Dezember

Dienstag, 9. Dezember

Donnerstag, 11. Dezember

Freitag, 12. Dezember

Sorge um Thom Yorke

Radiohead tourt derzeit durch Europa. Viele Fans in Deutschland erwarten die Konzerte in der Uber Arena mit großer Vorfreude. Andere wurden jedoch enttäuscht: Zuvor sollten wie in Berlin vier Konzerte in Kopenhagen stattfinden. Davon mussten allerdings zwei vom 1. und 2. auf den 15. und 16. Dezember verschoben werden, da Frontmann Thom Yorke krankheitsbedingt nicht auftreten konnte. Yorke ist an einer schweren Halsentzündung erkrankt. Die Band ist allerdings zuversichtlich, dass die Gigs in Berlin stattfinden können.

Tickets

Die Tickets für alle vier Shows sind bereits ausverkauft. Wer also noch keines hat, Radiohead aber auf keinen Fall verpassen möchte, muss extra früh bei der Arena sein, um zu schauen, ob noch jemand ein Ticket vor Ort verkaufen möchte.

Zeiten

Der offizielle Beginn der Veranstaltung ist um 19:30 Uhr. Einlass in die Uber Arena ist allerdings schon um 18:00 Uhr. Wer also noch entspannt seine Sachen abgeben oder vorher ein Getränk holen möchte, sollte etwas eher da sein. Radiohead starten dann wie auf den vergangenen Konzerten pünktlich um 20:30 Uhr.

Setlist und Support

Ihren größten Hit „Creep“ spielte die Band auf der bisherigen Tour bislang nicht. Mit „No Surprises“ und „Karma Police“ ist allerdings zu rechnen.

Fans dürfen Überraschungen erwarten: Am 5. November gab Radiohead ein Konzert in Madrid und erfreute mit einer völlig durchgemixten Setlist. Die Band spielte einige Songs, die zuvor noch nie auf der Bühne performt wurden. Songs wie „The Bends“, „Jigsaw Falling into Place“ und „All I Need“ feierten ihr Tourdebüt. Der Song „Nude“ wurde sogar mit einem ganz neuen Piano-Intro präsentiert. Konzertbesucher:innen können also gespannt sein, was Radiohead sich für Berlin überlegt hat.

Die Setlist wird in der Regel 25 Songs umfassen und das Konzert voraussichtlich 2 Stunden 35 Minuten dauern. Ein Support-Act ist dieses Mal wohl nicht dabei.

Anfahrt mit dem Auto und den Öffentlichen Verkehrsmitteln

Sollte mit dem Auto angereist werden, wird empfohlen, schon etwas früher loszufahren. Zur Orientierung kann man der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber-Platz folgen. Zur Eingabe ins Navi empfiehlt die Uber Arena die Adresse Mildred-Harnack-Straße, 10243 Berlin.

Die Arena ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bestens zu erreichen. Es gibt gleich zwei Haltestellen in der Nähe: die S+U Warschauer Straße und den S-Bahnhof Ostbahnhof. Von der Warschauer Straße sind es fünf Minuten Fußweg, diese ist mit den S-Bahnen S3, S5, S7, S9, S75 und den U-Bahnen U1 und U3 zu erreichen. Vom Ostbahnhof sind es zwölf Minuten zu Fuß, dieser ist mit den S-Bahnen S3, S5, S7, S9 zu erreichen. Unter der Woche fahren die letzten U-Bahnen um 0:30 Uhr und die letzten S-Bahnen um 1:30 Uhr. Am Wochenende fährt alles rund um die Uhr.