RomCom-Star wird zum neuen Rambo!

Hotlist 2025: Das sind unsere Newcomer:innen des Jahres – Part 2

Die neue Rambo-Verfilmung steht bereits in den Startlöchern. In der Hauptrolle: Der 29-jährige Noah Centineo.

Von 1982 bis 2019 verkörperte Sylvester Stallone den wortkargen Kriegsveteran Rambo. Der 79-jährige Schauspieler ist mittlerweile auch ein Hollywood-Veteran und nach fünf Verfilmungen des international bekannten Actionhelden scheint es nun an der Zeit für eine Verjüngung.

Der erste „Rambo“-Film basiert auf David Morrells Roman „First Blood“ (1972) und handelt vom traumatisierten Vietnamkriegsveteran und Spezialagenten Rambo. In insgesamt fünf Verfilmungen kämpfte Stallone als Rambo gegen lokale Feinde, rettete Gefangene in Vietnam, befreite seinen Mentor in Afghanistan und half später bei der Rettung einer Mission in Burma.

Während der 70-jährige Schauspieler nicht aktiv am Projekt beteiligt ist, wurde er über die Produktion und die Besetzung des 29-jährigen Nachwuchs-Actionstars Centineo informiert. Ob Stallone mit der Auswahl zufrieden ist, ist derzeit nicht bekannt. Zuletzt wünschte er sich in der „Tonight Show starring Jimmy Fallon“ Ryan Gosling als Nachfolger.

Vom Kultcharakter zur nächsten Generation

Das Drehbuch zum neuen Rambo-Film stammt von Rory Haines und Sohrab Noshirvani, die unter anderem am Fantasy-Actionfilm „Black Adam“ (2022) mit Dwayne Johnson mitgeschrieben haben. Berichten zufolge dreht sich der Film, unter Regie von Jalmari Helander, um dem Einsatz des jungen Soldaten als Mitglied der Spezialeinheit „Green Berets“ während des Vietnamkriegs. Einzelheiten der Handlung sind jedoch noch unter Verschluss. Der Drehstart ist für Januar 2026 in Thailand geplant.

Für den einstigen Teenieschwarm Centineo ist die Rolle als Rambo ein großer Schritt in seiner Karriere. Bisher war er vor allem durch die romantischen Netflix-Komödie „To All the Boys I Loved Before“ (2018) bekannt. Doch seine jüngsten Projekte zeigen bereits eine klare Entwicklung hin zu mehr Action: 2022 stand er neben Dwayne Johnson in „Black Adam“ vor der Kamera, war im Kriegsdrama „Warfare“ (2025) zu sehen und wird in der erneuten Verfilmung von „Street Fighter“ als Ken Masters an der Seite von Jason Momoa auftreten.