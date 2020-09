Rammstein: Fan-Shop dieses Jahr noch siebenmal geöffnet

Foto: Jes Larsen. All rights reserved.

Wer aktuell wieder Lust auf „Offline-Shopping“ bekommt, also richtiges Einkaufen, kann ja mal im Rammstein-Shop in Berlin vorbeischauen. Dieser öffnet bis Ende des Jahres nämlich noch weitere sieben Male seine Pforten. Wir sagen euch, wann genau.

Merch und Unikate

Die Corona-Pandemie sorgte nicht nur dafür, dass Rammstein ihre für diesen Sommer geplante Stadiontour absagen mussten. Auch der bandeigene Fanshop in Berlin blieb im Zuge des Lockdowns mehrere Monate geschlossen. Im Juli öffnete er schließlich wieder seine Türen – natürlich unter strengen Sicherheitsmaßnahmen.

Das Geschäft hält unterschiedliche Produkte und Artikel mit Rammstein-Emblem und -Design bereit. Darüber hinaus hat die Band angekündigt, dass es auch Unikate und kleine Überraschungen zu entdecken gibt. Zudem soll es einen zusätzlichen Bereich geben, in dem Requisiten aus Live-Auftritten und Video-Drehs der Band ausgestellt werden.

Zutritt unter besonderen Bedingungen

Allerdings ist der Zutritt nach wie vor begrenzt. Bis Ende des Jahres habt ihr noch siebenmal die Möglichkeit, den Shop zu betreten. Und selbst dann muss man früh dran sein: Der Laden wird nämlich jeweils nur vier Stunden offen sein, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Um die Sicherheit in Zeiten der Corona-Pandemie zu gewährleisten, gibt es zudem bestimmte Auflagen: So dürfen sich maximal 24 Personen gleichzeitig im Laden aufhalten und der Mindestabstand von 1,5 Metern muss gewahrt werden – übrigens auch draußen in der Warteschlange. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist natürlich ebenfalls Pflicht.

Termine und Öffnungszeiten

An folgenden Tagen habt ihr die Möglichkeit, den Shop zu besuchen:

12.09.2020

26.09.2020

17.10.2020

07.11.2020

21.11.2020

05.12.2020

19.12.2020

jeweils von 10-14 Uhr.

Adresse des Stores: Hertzstraße 63 b, 13158 Berlin.