Ihre laufende Tour gleicht nicht nur einem einzigen Triumphzug, sondern sorgt offenbar auch dafür, dass das Interesse an ihrem aktuellen Album hochgehalten wird: Rammstein haben nämlich, einen Monat nach Release ihres selbstbetitelten siebten Studioalbums, die Spitze der deutschen Charts zurückerobert.

Nachdem sie ihre Spitzenposition in der Woche nach Veröffentlichung von RAMMSTEIN an Rapper Kontra K verloren und dieser sie wiederum an Sarah Connor abgeben musste, verdrängten die Männer um Till Lindemann die Sängerin aus Delmenhorst nun auf Platz Zwei der offiziellen deutschen Albumcharts.

Auch international hatten Rammstein mit ihrem ersten Album nach 10 Jahren Wartezeit enormen Erfolg. In gleich 14 Ländern stieg RAMMSTEIN in der ersten Woche an der Chartsspitze ein (unter anderem Österreich, Schweiz, Frankreich, Russland und Kanada). In den USA und Großbritannien reichte es immerhin noch für einen Aufsehen erregenden dritten Platz.

Allein in Deutschland verkaufte RAMMSTEIN in der ersten Woche über 270.000 Einheiten, wodurch es zum meistverkauften Album des Jahrzehnts avancierte. Wie oft es weltweit bisher über den Ladentisch gegangen ist, lässt sich jedoch (noch) nicht mit Sicherheit sagen.

Ebenfalls bemerkenswert: Alle elf Titel von RAMMSTEIN schafften es in die deutschen Top-100-Single-Charts, die Lead-Single „Deutschland“ erklomm sogar den Spitzenplatz, den „Ausländer“ (2) und „Radio“ (4) knapp verfehlten.

Wie es auf Rammsteins Rekord-Europa-Tour läuft und es bei dem vergangenen Stopp im Rostocker Ostseestadion aussah, könnt Ihr Euch hier ansehen:

Rammstein auf EUROPE STADIUM TOUR 2019 | Deutschland-Termine:

27. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

28. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

08. Juni 2019 München, Olympiastadion

09. Juni 2019 München, Olympiastadion

12. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

13. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16. Juni 2019 Rostock, Ostseestadion

22. Juni 2019 Berlin, Olympiastadion

02. Juli 2019 Hannover, HDI Arena

13. Juli 2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

Die weiteren Europatermine von Rammstein live 2019:

01. Juni 2019 Barcelona, RCDE Stadium

05. Juni 2019 Bern, Stade de Suisse

19. Juni 2019 Kopenhagen, Telia Parken

25. Juni 2019 Rotterdam, Feyenoord Stadium / De Kuip

28. Juni 2019 Paris, La Defense Arena

06. Juli 2019 Milton Keynes, Stadium MK

10. Juli 2019 Brüssel, Stade Roy Baudouin

16. Juli 2019 Prag, Eden Arena

17. Juli 2019 Prag, Eden Arena

20. Juli 2019 Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24. Juli 2019 Kattowitz, Stadion Slaski

29. Juli 2019 Moskau, VTB Arena

02. August 2019 St. Petersburg, St.Petersburg-Stadion

06. August 2019 Riga, Lucavsala

10. August 2019 Tampera, Ratina Stadion

14. August 2019 Stockholm, Stockholm Stadion

18. August 2019 Oslo, Ullevaal Stadion

22. August 2019 Wien, Ernst-Happel-Stadion

Rammsteins neues Album RAMMSTEIN ist am 17. Mai 2019 erschienen, lest hier unsere Kritik.