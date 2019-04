Rammstein: „Radio“-Weltpremiere in Berlin – Video wird weltweit auf Hauswände projiziert

Kooperation

@rammsteinofficial hat sich eine ungewöhnliche Aktion in Berlin ausgedacht, um die 2. Single aus dem neuen Album zu veröffentlichen. Heute Abend, um genau 20:55 Uhr wird der neue Rammstein-Song zum ersten Mal exklusiv NUR auf radioeins zu hören sein. . Das Video wird gegen eine Hauswand in Berlin Mitte gebeamt, ebenfalls um genau 20:55 Uhr und zwar an der Straßenecke Torstraße/ Prenzlauer Allee. Dort wird der Film ohne Ton gezeigt, ganz stumm. Wer ihn nicht nur sehen, sondern auch hören will, muss sich also ein Radio mitbringen. . Also kommt mit Transistorradio, Ghettoblaster oder Handy und schaltet radioeins ein. www.radioeins.de oder über die radioeins-App. . . . #radioeins #rammstein #radio #single #album