Rapper Young Scooter ist an seinem 39. Geburtstag gestorben

Takeoffs Beerdigung in Atlanta: Justin Bieber und Alicia Keys singen für ermordeten Migos-Rapper

Am Freitag, den 28. März, ist Young Scooter nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei in Atlanta verstorben.

Der „Atlanta Journal-Constitution“ zufolge wurde die Polizei aufgrund von Schüssen zum Haus des Rappers gerufen. Dieser habe den Beamten den Zutritt zu seinem Haus jedoch verweigert. Dadurch soll es zu einem Streit gekommen sein, woraufhin Young Scooter durch die Hintertür seines Hauses geflüchtet sein soll. Angeblich fielen dabei auch Schüsse und der Musiker habe sich beim Klettern über den Zaun wohl am Bein verletzt. Später verstarb er in einem Krankenhaus, an seinem 39. Geburtstag.

Die genaue Todesursache, und ob seine Verletzung durch den Zaun oder möglicherweise durch einen Schuss der Polizei entstand, werden aktuell noch ermittelt.

Ungeklärte Todesursache

Die zuständige Polizeibehörde äußerte sich zu dem Vorfall und bestritt, dass es zu einer Schießerei gekommen sei. Der Polizeisprecher Andrew Smith erklärte: „Nur um das klarzustellen: Die Verletzung wurde nicht durch die Beamten am Tatort verursacht, sondern als der Mann geflohen ist.“

Berichten zufolge soll es eine Zeugin gegeben haben, die sich ebenfalls im Haus befand. Bis jetzt wurde diese aber noch nicht gefunden und konnte so nicht zu dem Fall befragt werden.

Reaktionen aus der Rap-Welt

Young Scooter war seit den frühen 2010er Jahren ein Teil der HipHop-Szene der USA. Neben seinen eigenen Veröffentlichungen ist er auch auf zahlreichen Features, beispielsweise mit Gucci Mane, Young Thug, Future, Quavo oder Offset, zu hören.

Mehrere Rapper aus der Atlanta-Rap-Szene reagierten in den sozialen Medien auf das Ableben des Künstlers. So teilte Quavo ein Video von Young Scooter auf X und schrieb dazu: „Ich kann das nicht verstehen“. Auch Playboi Carti zeigte seine Trauer mit einem Post auf Instagram mit den Worten: „Ich bin mit dem Scheiß aufgewachsen“.