Young Thug nach Schuldbekenntnis wieder auf freiem Fuß

Eigentlich hätten ihm etwa 45 Jahre Haft gedroht. Die Freilassung kam nun überraschend.

Der Rapper Young Thug ist am Donnerstag (31. Oktober) auf Bewährung aus dem Gefängnis freigekommen. Zuvor hatte er sich der Banden-, Drogen und Waffenkriminalität schuldig bekannt. Damit endet der längste Strafprozess in der Geschichte Georgias.

15 Jahre auf Bewährung

Verhaftet wurde der Rapper, der bürgerlich Jeffery Lamar Williams heißt, 2022 in Atlanta. Seitdem verbrachte er über 900 Tage hinter Gittern. Damals behauptete die Staatsanwaltschaft, das von ihm gegründete Rap-Label „Young Stonger Life“ sei in Wahrheit das kriminelle Syndikat „Young Slime Life“. Es sei für „75 bis 80 Prozent der Gewaltverbrechen“ in Atlanta verantwortlich gewesen.

Seine Entlassung kam daher jetzt überraschend. Zu Anfang der Verhandlungen stand für Young Thug, was übersetzt etwa „junger Gauner“ heißt, 45 Jahre Haft im Raum. Davon 20 auf Bewährung. Der Grund für seine jetzige Freiheit auf Probe ist sein Schuldeingeständnis. Richterin Paige Whitaker wandelte seine bereits verbüßte Zeit im Knast in seine Strafe um und addierte weitere 15 Jahre auf Bewährung.

„Ein guter Kerl mit einem guten Herzen“?

In seinem fünfminütigen Statement vor Gericht sagte der Grammy-Gewinner: „Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Verbrechen und für meine Anschuldigungen.“ Konkret bedeutete das für ihn: schuldig eines Banden-, dreier Drogen- und zweier Waffenvergehen. Außerdem gab er zu, die Führung der Bande „YSL“ übernommen zu haben. Diese wird mit einer Reihe von Straftaten in Verbindung gebracht, darunter Mord, bewaffneter Raubüberfall sowie Autodiebstahl.

„Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die etwas mit dieser Situation zu tun haben.“ Er beschrieb sich weiterhin selbst als „einen guten Kerl mit einem guten Herzen“, der „in eine Menge Dinge hineingeraten ist, weil ich einfach nett oder cool war“.

Young Thug soll in Zukunft „mehr Teil der Lösung“ sein

Richterin Whitaker empfahl ihm in Zukunft „mehr Teil der Lösung und weniger Teil des Problems zu sein.“ Sie brummte ihm zur Bewährungsstrafe zusätzlich noch 100 Stunden gemeinnützige Arbeit auf. Außerdem das Verbot, sich in den ersten zehn Jahren im Großraum Atlanta aufzuhalten sowie vier Anti-Banden- und Anti-Waffen-Pflichtvorträge seinerseits pro Jahr.

Bekannt wurde Young Thug über die Grenzen Atlantas hinaus Anfang der 2010er Jahre. 2019 gewann er einen Grammy für die Zusammenarbeit in Childish Gambinos Song „This Is America“. 2021 stürmte sein Album PUNK prompt an die US-Chartsspitze.