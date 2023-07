Rave the Planet: Polizei bittet Menschen, nicht nackt zu feiern

Bitte nicht ausziehen! Die Polizei ermahnt Teilnehmer von Rave the Planet, Kleidung anzubehalten.

„Eine Bitte, von der wir auch nicht dachten, dass wir sie mal absetzen müssen“, twittert die Berliner Polizei am Samstagnachmittag (08. Juli) im Zuge der Demonstration Rave the Planet in Berlin-Tiergarten. Offenbar sind einige Teilnehmer besonders freizügig unterwegs, woran sich einige Raver stören könnten. So heißt es von den Ordnungshütern vor Ort: „Bitte entkleiden Sie sich nicht auf #ravetheplanet. Teilnehmende haben sich bei uns beschwert.“

Rave the Planet: Bahnhof geschlossen – Teilnehmer müssen ausweichen

Rund 1000 Beamte sind bei der kurzfristig noch genehmigten Veranstaltung im Einsatz. Noch bis 22 Uhr soll der Rave unter dem Motto „Music is the answer“ rund um das Brandenburger Tor und der Straße des 17. Juni laufen. Erwartet werden 300.000 Teilnehmer, doch könnten es später noch weitaus mehr werden, was zu einem vorzeitigen Ende führen könnte. „Wenn Sie jetzt noch zu #Ravetheplanet unterwegs sind, nutzen Sie bitte ausschließlich die Zugänge südlich des 17. Juni. Westlich haben unsere Kollegen alle Zugangsmöglichkeiten wegen Auslastung geschlossen“, teilt die Polizei mit. Bereits jetzt sei die Auslastung am Brandenburger Tor sehr hoch. „Der Bahnhof wird daher sicherheitshalber geschlossen, die Züge der S-Bahn und BVG halten dort nicht mehr. Bitte steigen Sie eine Station davor oder danach aus.“ Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz, um die Lage aus der Luft zu beobachten.

Nach aktuellen Informationen sind rund 130.000 Menschen trotz extremer Temperaturen bei Rave the Planet vor Ort. Es gehe friedlich zu. „Die Stimmung ist ausgelassen, so kann es gern bleiben“, so die Zwischenbilanz der Polizei.