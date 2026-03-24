Red Hot Chili Peppers: KI erweckt Hillel Slovak in Doku zum Leben

Die Netflix-Dokumentation „The Rise Of The Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel“ porträtiert Gitarrist Hillel Slovak – auch mithilfe KI.

Das Thema Künstliche Intelligenz ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Was auch Gefahren wie Deepfakes mit sich bringt, kann allerdings auch längst verstorbene Rockstars zurückbringen. Dies beweist nun eine Doku über die kalifornische Band Red Hot Chili Peppers. Was hat diese mit dem Ansatz von KI zu tun?

Netflix-Dokumentation über Hillel Slovak

Derzeit ist auf Netflix eine neue Dokumentation über die Band Red Hot Chili Peppers zu sehen. Diese trägt den Titel „The Rise Of The Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel“ und rückt, wie der Titel vermuten lässt, den ersten Gitarristen der Band, Hillel Slovak, in den Vordergrund. Dieser wirkte an den ersten drei Studioalben der Band mit, bevor er im Jahr 1988 an einer Überdosis im Alter von 26 Jahren starb. In der Dokumentation ist KI-generiertes Voiceover des Musikers zu hören.

Enges Umfeld des Gitarristen in der Dokumentation

In der Dokumentation berichtet das engste Umfeld des Verstorbenen über seine Person und sein Leben. In dem am 20. März veröffentlichten Film geben engste Vertraute zu Lebzeiten des Musikers Interviews über ihn – darunter seine Bandkollegen Anthony Kiedis, Flea und Jack Irons sowie John Frusciante, der Hillel Slovak damals ersetzte, und seine damalige Freundin Addie Brick.

Durch den Einsatz von KI kommt der Künstler allerdings auch selbst zu Wort. So wurden mit der Technologie seine Tagebucheinträge zum Leben erweckt. Früh im Film wird klargemacht, dass KI eingesetzt wurde, um Hillel Slovak in die Dokumentation zu integrieren.

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Statement der Band zur Dokumentation

Die Mitglieder der Red Hot Chili Peppers gaben zwar Interviews für die Dokumentation, wirkten allerdings nicht kreativ an dieser mit. In einem Statement dazu sagten sie: „Vor etwa einem Jahr wurden wir gebeten, für eine Dokumentation über Hillel Slovak interviewt zu werden. Er war Gründungsmitglied der Band, ein großartiger Gitarrist und ein Freund. Aus Liebe und Respekt für Hillel und sein Andenken haben wir uns bereit erklärt, dieses Interview zu geben.“

Sie fügten hinzu: „Allerdings wird diese Dokumentation derzeit als Red-Hot-Chili-Peppers-Dokumentation beworben, was sie jedoch nicht ist. Wir hatten kreativ nichts damit zu tun. Eine Red-Hot-Chili-Peppers-Dokumentation haben wir noch nicht gedreht. Im Mittelpunkt dieses aktuellen Netflix-Specials steht Hillel Slovak, und wir hoffen, dass es das Interesse an seinem Werk weckt.“