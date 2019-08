Refused veröffentlichen mit „Blood Red“ die erste Single aus ihrem neuen Album

Refused haben ihren neuen Song „Blood Red“ samt dazugehörigem Video veröffentlicht.

Die Lyrics des Songs sind gewohnt politisch. So versichern Dennis Lyxzén und Co. darin unter anderem:

„We still believe that capitalism is cancer

and we still believe it can be cured.

We still believe that the patriarchy is cancer

and we still believe it too can be cured.

We still believe in the power of art to transform and expand the mind.

And last but by no means least:

We still believe in the total violent obliteration of the one percent.“