Regisseur Zack Snyder wurde angeblich beim Dreh zu „Justice League“ gefeuert

Anfang 2017 nahm sich Autumn Snyder, die Tochter des Regisseurs Zack Snyder, das Leben. Die Tochter des „Justice League“-Machers wurde nur 20 Jahre alt, ihr Suizid war auch der Grund, warum er das Filmprojekt kurz vor der Fertigstellung verließt und durch Joss Whedon ersetzt wurde. So lautet zumindest die offizielle Version des ungewöhnlichen Regie-Wechsel bei dem Superheldenfilm, der im November 2017 in den Kinos anlief und trotz Whedons Korrekturen eine inhaltliche und finanzielle Katastrophe wurde. Doch die Wahrheit hinter dem Regie-Wechsel scheint eine andere zu sein: Snyder wurde anscheinend schlichtweg gefeuert.

Dieses Gerücht, dem sich in den letzten Stunden verdächtig viele Hollywood-Insider anschließen, wurde nun von dem sehr gut vernetzten Filmreporter Josh L. Dickey verbreitet. Dickey verlässt aktuell die Branche und schaltet laut eigenen Aussagen in den „Don’t Give A Fuck“-Modus. Er muss also niemandem mehr gefallen und haut einfach sein Insider-Wissen raus. Dickey hat nun verbreitet, dass Zack Snyder vor ziemlich genau einem Jahr von Warner Bros. gefeuert wurde.

Since I'm shifting into DGAF mode, here's a hot one for ya: Zack Snyder was fired from the DCEU just over 1 year ago. Couldn't write it ~quite~ that way at the time, but was able to tapdance around it [clumsy/oblique headline not mine] https://t.co/7cht70rCaG

— Josh L. Dickey (@JLDlite) February 10, 2018