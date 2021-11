Aesop Rock x Blockhead Garbology

Vielleicht sollte hier kurz der feine Unterschied zwischen „gemeinsam“ und „zusammen“ erklärt werden: Zahlreiche Zusammenarbeiten haben Aesop Rock und Blockhead bereits auf ihren jeweiligen Konten, der eine produzierte und remixte die Tracks des anderen, während der wiederum durch Gastbeiträge für seinen Buddy auffiel. Jetzt stellen die beiden ihr erstes, von A-Z gemeinsam aufgenommenes Album vor, und man merkt GARBOLOGY sofort den Aufwand, die Materialstudie und den besonderen Moment an: Das gemeinsame Projekt ist mehr als nur die Summe der Zusammenarbeiten.

Wir betreten das Feld der sogenannten Müllarchäologie: Aes und Block untersuchen das, was diese Gesellschaft wegzuwerfen pflegt, sie arbeiten am liebsten mit Samples von den Musikwühltischen der Vergangenheit, aber auch mit Impressionen aus dem Hier & Jetzt eines Rappers, mit Beobachtungen von sozialen und kulturellen Mustern.

Der Reimmeister des Undergroundhiphop schnackelt sich erst einmal über Electrofunkbreakbeats („Wolf Piss“) in Form, eine richtig gute Figur macht er hier vor allem als MC für eine Art Jazzsoundtrack („Difficult“, „All The Smartest People“) – am besten gelingt das im Verein mit Homeboy Sandman in „All Day Breakfast“. Was für eine Vorstellung, breakfast as long as you can, dabei sollte man nur den Müll im Auge behalten.

