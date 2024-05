Die Königin der rätselhaften Folk-Musik singt endlich neue Lieder und führt an zwielichtige, märchenhafte, verwunschene Orte.

Wer ist Beth Gibbons? Das Cover ihres zweiten Soloalbums zeigt sie in vier Varianten, klüger wird man durchs Draufschauen nicht: Die Künstlerin dreht sich weg, schließt die Augen, zeigt sich verschwommen. So macht sie es als Solistin, so macht sie es bei Portishead. Interviews gibt sie sowieso keine mehr. Sage noch einer, Öffentlichkeitsentzug sei heute nicht mehr möglich. Was bleibt, ist die Annäherung mit Hilfe ihrer Musik.

Dass diese so selten erscheint, ist ein Jammer, aber kein Problem. Dafür kann man Jahre in diesen Liedern verbringen, ohne richtig schlau aus ihnen zu werden. Was die Melodien und Instrumentierung betrifft, und die Texte sowieso. War OUT OF SEASON vor 22 Jahren eine gefeierte Kooperation mit dem Ex-Talk-Talk-Bassisten Paul Webb a.k.a. Rustin Man, entstand LIVES OUTGROWN in enger Zusammenarbeit mit dem aktuell allgegenwärtigen James Ford, Produzent der Stunde, zuletzt tätig unter anderem für die Arctic Monkeys, Blur, Depeche Mode, The Last Dinner Party, Pet Shop Boys sowie für die kommende Platte von Fontaines D.C.

Mit OUT OF SEASON hatten Gibbons und Rustin Man die Idee verfolgt, die Übungen zur Stille der späten Talk Talk auf die Stimme dieser Sängerin zuzuschneiden. LIVES OUTGROWN geht einen anderen Weg. Das Album klingt weniger in sich gekehrt, es wirkt, als habe sich die Künstlerin, fast 60 Jahre alt, dazu entschlossen, sich vorsichtig tastend nach draußen zu wagen, um zu schauen, was sich hinter den verschlossenen Türen des eigenen Ichs so abspielt.

Was LIVES OUTGROWN von ihren früheren Arbeiten unterscheidet, auch von den Aufnahmen mit Portishead, ist die Anwesenheit von Refrains. Gibbons’ Spezialität waren bislang Lieder, die sie bis zum bitteren Ende geschlossen hielt, als würden sie sich unweigerlich in Luft auflösen, sobald Licht auf sie fällt. Einige Lieder auf LIVES OUTGROWN wie „Lost Changes“, „Oceans“ oder „Reaching Out“ beginnen wie perkussive Folk- und Blues-Anordnungen, bei letztem hat James Ford sogar versucht, Tom Waits’ Schrottplatzsound von Kalifornien nach Devon zu transferieren. Im Chorus jedoch öffnen sich diese Songs – und siehe da, sie überleben es!

„For Sale“ wiederum beginnt als lieblicher Chamber-Folk, bevor er in einem seltsamen Reich zwischen Abend- und Morgenland siedelt. Das Stück „Beyond The Sun“ nimmt diese globale Fährte weiter auf: Zu mittelalterlichen Trommeln und allerhand Instrumenten setzen seltsame Stimmen ein, und sofort hat man Lust, bei dieser Party in der dunkelsten Ecke des Marktes dabei zu sein und dafür die alten Dead-Can-Dance-Platten hervorzuholen. Stichwort dunkel: Beim ersten Track „Tell Me Who You Are Today“ sind sogar dezente Darkwave-Elemente in Gestalt dramatischer Balalaikas zu hören – wie bei den englischen Landadel-Goths And Also The Trees.

Doch egal, was um diese Stimme herum passiert: Beth Gibbons dominiert die Kompositionen und Arrangements mit ihren Worten, ihrem Gesang. Beim finalen „Whispering Love“ sitzt sie im Sonnenschein am Rand eines Brunnens und singt als weise Geschichtenerzählerin zur Flöte eine sehnsüchtige Melodie vom leisen ­ Säuseln der Liebe, bevor eine Fiddle einen Brunftschrei imitiert und in den letzten Sekunden nur noch gackerndes Federvieh zu hören ist. Beth Gibbons träumt von der Liebe? Da lachen ja die Hühner.

